Ruptura del tendón de aquiles, ¿por qué sucede y quienes están más expuestos?

Se trata de una lesión que aparece con mayor frecuencia en jóvenes deportistas y en cuya recuperación resulta clave la rehabilitación

Durante la disputa del partido final de la Copa Libertadores entre Boca y River el jugador Xeneixe Fernando Gago sufrió una lesión que le impidió seguir jugando el clásico. A pocos minutos de haber ingresado al campo de juego, se cayó y se vio obligado a salir de la cancha.



La lesión en cuestión fue la ruptura del tendón de aquiles, tal como le había sucedido varias veces anteriormente. El tendón de aquiles es el responsable de que el pie pueda moverse hacia arriba y hacia abajo, es decir, que tenga ese radio de movimiento. Se trata del más potente del cuerpo humano, ya que es el más grueso y con mayor fuerza.

A pesar de ello, en ocasiones puede romperse, tal como sucede con otros músculos, tendones o ligamentos del cuerpo. Este tipo de lesión resulta altamente inhabilitante, sobre todo para quienes practican deportes de manera frecuente, y requiere tratamiento rápido para una mejoría de las mismas características.



Si bien puede aparecer en cualquier persona, es importante tener en cuenta que has dos rangos etarios que presentan mayor predisposición a sufrir este tipo de lesión. La primera es entre los 30 y 50 años -particularmente en hombres- y su causa suele ser la práctica deportiva, tal como le sucedió a Gago. En este sentido, cabe considerar que es más frecuente entre los deportistas amateurs con malos hábitos en el entrenamiento -sobreentrenamiento, errores en la entrada en calor, falta de preparación, calzado inadecuado, entre otros- y los deportistas profesionales con previas patologías de los tendones.



La segunda franja de edades con riesgo más alto de esta lesión es a partir de los 70 años, pero los motivos son completamente diferentes. En este caso, la ruptura se produce debido al deterioro tendinoso por envejecimiento.



A su vez, hay deportes que predisponen más a la presentación de este tipo de lesión. Todos aquellos que incluyan saltos y cambios veloces de dirección suelen encontrarse entre los que tienen más jugadores lesionados. El fútbol, el básquet, el pádel, el tenis, entre otras disciplinas, se encuentran entre los más riesgosos.



El tendón de aquiles se puede romper o lesionar por diversos motivos, aunque el principal factor de riesgo es la tendinitis crónica, es decir, la inflamación crónica del tendón.

Además, hay otras causas o factores que pueden predisponer a la aparición de esta lesión. La degeneración del tejido del tendón y la sobrecarga del mismo -someterlo a tensiones excesivas reiteradas en el tiempo- también se encuentran entre las principales causas.



Por su parte, un traumatismo violento también puede ocasionar una ruptura del mencionado tendón.



Este tipo de lesión es fácil de detectar por quien la sufre, ya que presenta un síntoma característico. La principal manifestación es el dolor local intenso y la incapacidad funcional, es decir, la persona no puede hacer el movimiento regular que tiene el tobillo, de bajar y subir el pie.



Si la lesión es parcial puede provocar dolor al iniciar una actividad tras el descanso y rigidez matutina, aunque en la mayoría de los casos se rompe de manera total.

Para que la lesión mejore y el paciente se recupere el primer paso es la cirugía. La intervención permite reparar el tendón, volver a unirlo para que pueda recuperar su funcionalidad.



A partir de la cirugía, el especialista tratante determinará cuáles son los períodos de evolución y de rehabilitación del paciente, ya que cada caso es diferente de los demás. Sin embargo, hay períodos estándar que se suelen tener como referencia para la totalidad de los lesionados.



Así, es posible afirmar que una vez operado, el paciente suele permanecer alrededor de 6 semanas inmovilizado, en las que no debe pisar bajo ningún concepto. A partir de ahí, podrá comenzar la rehabilitación y, simultáneamente, podrá comenzar a pisar con un dispositivo de inmovilización en posición de apoyo, es decir, un walker.



En una persona que practica deportes de manera amateur se suele recomendar que espere al menos seis meses para volver a hacerlo. Sin embargo, en los profesionales, se suelen acortar los tiempos e intensificar la rehabilitación.