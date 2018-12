¿Cuánto tiempo hay que dedicarle al ejercicio físico?: la ciencia responde esta pregunta

Un estudio publicado recientemente señala que los adultos deberían completar al menos dos sesiones semanales de fortalecimiento muscular

La actividad física es uno de los pilares para tener una vida saludable y así, una alta calidad de vida. Junto con una alimentación adecuada y variada y un conjunto de buenos hábitos, son aspectos fundamentales para sentirse bien y gozar de buena salud.



Si bien actualmente la mayoría de las personas conoce esta realidad, no muchas saben cuánto tiempo se debe dedicar a la práctica deportiva. A esto se suma que en internet hay una gran cantidad de sitios que dicen ser especializados en el tema y hacen diversas recomendaciones que no siempre están fundamentadas por la ciencia o la medicina.

Pero esto se terminó. Recientemente se publicó una guía que señala cuánto es, idealmente, el tiempo que una persona debe dedicar a hacer ejercicio con frecuencia semanal. Así, es posible conocer qué dicen los especialistas al respecto y poder encarar la vida saludable con información adecuada y certera.



De acuerdo al texto publicado en la revista JAMA -titulado Directrices de Actividad Física para los Americanos-, 75 minutos de ejercicio aeróbico vigoroso -correr, por ejemplo- y 150 de actividad aeróbica moderada -caminar a paso vivo-, son suficientes para tener una vida saludable y cuidar así la salud. Es importante aclarar que los tiempos mencionados son la cantidad mínima de ejercicio semanal, lo cual implica que cualquier persona que quiera aumentar la cantidad y frecuencia de ejercicio puede hacerlo sin ningún tipo de riesgo para la salud. Además, el texto publicado señala “que los adultos deberían completar con dos sesiones semanales de fortalecimiento muscular, como levantamiento de pesas”.



Sin embargo, no es la única novedad que se publicó en la revista. Una de las principales novedades de esta recién estrenada guía de pautas está relacionada con la clasificación de las actividades físicas. Según la Guía, hasta hace poco en el cómputo de ejercicio diario solo contaban las actividades físicas que duraban 10 minutos o más. En estas directrices todo suma: desde subir las escaleras hasta limpiar los vidrios, estacionar el auto lejos del destino para caminar o “pegarse una corrida” para no llegar tarde a una reunión.

Esto es así porque la premisa bajo la que se publicó la Guía es “movete cuando quieras y donde quieras, pero movete. Siempre que aumentes la frecuencia cardíaca, a tu salud le sirve”.



"La evidencia disponible pone de manifiesto que no es necesario cumplir esa franja de tiempo continuado, sino que lo más importante es el tiempo acumulado a lo largo del día", explicó al medio español, Jonatan Ruiz, de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada.



De este modo, es posible afirmar que es más sencillo encontrar un lugar entre las actividades del día a día para hacer ejercicio.



Por otro lado, es importante destacar que las directrices no son solo para adultos. Los especialistas a cargo de la publicación insisten en que los niños deben estar en continuo movimiento cuando tienen entre 3 y 5 años, realizando al menos 3 horas de actividad física al día. Además, a partir de esa edad y hasta cumplir los 17, no bajar nunca de 180 minutos de actividad física semanal.



"Nuestro grupo de investigación ha mostrado en distintos estudios que los niños de 3 a 5 años más activos tienen una composición corporal más saludable así como una mejor condición física",señala Jonatan Ruiz.



La actividad física es un medio para conseguir un fin, que es mantener una vida saludable, prevenir enfermedades y aumentar la calidad de vida. Algo que podía parecer difícil, como encontrar espacio y tiempo para hacer deporte, se configura de otra forma con la guía publicada recientemente. Mantenerse en movimiento es la única parte fundamental, el resto queda a gusto y necesidades de cada persona.