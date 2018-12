Qué es y cuáles son los síntomas de un embarazo ectópico

Se trata de un problema que se presenta cuando el óvulo fecundado se implanta en las trompas de falopio en lugar de hacerlo en el útero

El embarazo ectópico es un problema que aparece cuando el óvulo fecundado se implanta de forma equivocada en otras estructuras que no sean el útero, generalmente en las trompas de falopio.



¿Cómo es el proceso regular del embarazo?

Normalmente, la formación de un embarazo comienza con la ovulación, que es la migración del óvulo a una de las trompas de Falopio. Es allí donde se encuentra con un espermatozoide y se produce la fecundación. A partir de ese momento, el óvulo fecundado migra por medio de las Trompas hacia el útero, y es allí donde se implanta en la pared uterina.



El embarazo ectópico se presenta cuando se produce un error en los dos últimos pasos. En la mayoría de los casos, el óvulo no recorre todo el camino y acaba por alojarse precozmente en la pared de una de las trompas. Si bien no es tan frecuente, hay una menor cantidad de casos en las que el óvulo se aloja en otras estructuras, tales como ovario o cuello uterino.



Es importante aclarar que el embarazo ectópico es un embarazo sin futuro, dado que no puede desarrollarse fuera del útero y además puede causar graves lesiones de las estructuras que lo rodean.



Hay factores de riesgo que pueden predisponer a una mujer a desarrollar este tipo de embarazo. En la mayoría de los casos, el problema reside en las trompas, que por estar inflamadas, infectadas o estructuralmente dañadas, hacen con que el óvulo tenga dificultades para completar su migración hacia el útero.



Sin embargo, también puede haber otras causas que desencadenen un embarazo ectópico. Una cirugía previa de las trompas de Falopio, una ligadura de trompas mal practicada, el uso del DIU -que rara vez falla- y un episodio previo de embarazo ectópico, son algunos de los factores de riesgo.



Ahora bien, más allá de las causas, es importante conocer cuáles son los síntomas que presenta este tipo de embarazo. Dado que es de alto riesgo para la salud de la mujer, el diagnóstico y tratamiento tempranos pueden ser de gran utilidad para preservarla.



En algunas mujeres, los primeros síntomas del embarazo ectópico no son diferentes de los que ocurren en el embarazo regular: ausencia de menstruación, náuseas, aumento de mamas, ganas de hacer pis todo el tiempo, entre otros. Así como ocurre en los embarazos normales, la prueba de embarazo también es positiva en el embarazo fuera del útero.

En la mayoría de los casos, sin embargo, las mujeres no muestran signos o síntomas en la primera etapa y ni siquiera tienen sospechas de que puede estar embarazadas cuando aparecen estos síntomas.



Es muy común que las pacientes recurran a un médico con una tríada de síntomas muy peculiar: dolor abdominal, retraso menstrual y sangrado vaginal.



El dolor abdominal es generalmente unilateral, pero puede ser difuso, con mayor intensidad solamente del lado de la trompa afectada. Además, varía de intensidad moderada y alta, de acuerdo al grado de evolución de la enfermedad.



En el examen físico, es frecuente que se sienta una masa en la región inguinal; a su vez, si hay interrupción de la trompa -embarazo ectópico roto-, el dolor abdominal se hace intenso y pueden surgir signos de peritonitis. En estos casos, el sangrado puede ser voluminoso y la paciente corre riesgo de shock circulatorio.

El sangrado vaginal generalmente es leve, pero en algunos casos puede ser intenso. Su color puede ser rojo vivo o muy oscuro.



Ante la presencia de cualquiera de los síntomas mencionados es importante concurrir a un especialista lo antes posible. La atención en una guardia médica será de suma relevancia al momento del diagnóstico del embarazo ectópico y, así, del comienzo del tratamiento correspondiente.