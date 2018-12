ANMAT prohibió la venta de dos marcas de snacks: enterate cuáles son

Una marca de semillas de girasol, entre otros productos, incumplían con los requerimientos que impone la institución para estar a la venta en el país

Los snacks son productos altamente consumidos por las personas en general y, puntualmente, por los más chicos. Son perfectos para los pequeños antojos o para “picar” mientras se termina de preparar el almuerzo o la cena.



Más allá de que no son alimentos saludables, por lo que se debe restringir su consumo, es importante conocer una contundente medida que se tomó recientemente en relación a algunos productos dentro de este grupo.



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una marca puntual de semillas de girasol y snacks de maíz. Comunicada este jueves en el Boletín Oficial a través de dos disposiciones, la decisión alcanza a la marca de semillas de girasol tostadas y saladas “Mico Más”. El principal motivo, indica el documento oficial, es que incumplían con la normativa alimentaria vigente.



"El producto no declara en su rótulo registro de establecimiento, ni de producto", detalla la Disposición 2930/2018. Además, aclara que el artículo carecía de autorización de establecimiento y de producto, una característica que lo convierte en un elemento ilegal y, en consecuencia, no puede venderse en el país.



Por otro lado, es importante aclarar que ANMAT pudo constatar que el domicilio registrado está en obras de reparación y las bolsas de las semillas en el medio de la construcción.



En segundo lugar, la entidad oficial comunicó una medida similar en relación a otro producto. Bajo el n° 2933/2018, la Disposición indica que prohíbe la comercialización en todo el territorio nacional de los productos de la marca Tunki pop. ¿Cuáles son estos productos? Se trata de los artículos envasados conocidos como "bolitas de Harina de Maíz, Snacks Aritos de Harina de Maíz y Arroz cereal inflado caramelizados".



Los alimentos en cuestión tenían varios problemas en cuanto a su habilitación. Por un lado, estaban en infracción por carecer de autorización de establecimiento y de producto; por otro, estaban falsamente rotulados. Ambas características los sitúan en el plano de la ilegalidad, por lo que ANMAT tomó la decisión de prohibir su venta y consumo.