Qué enfermedad mantiene en terapia intensiva al ex presidente Fernando de la Rúa

El expresidente había sufrido dos infartos durante el 2018, por lo que había sido internado, y actualmente se encuentra en el Hospital Austral de Pilar

El ex presidente Fernando de la Rúa, que tiene 81 años, está internado en grave estado en el Hospital Austral de Pilar. Se encuentra en el servicio de terapia intensiva por un presunto cuadro cardiovascular, aunque la información oficial no especifica cuál fue la patología que lo afectó.



Según han citado diversos medios nacionales, fuentes cercanas al ex mandatario explicaron que De la Rúa se descompuso en la madrugada del 1° de enero. El episodio habría sucedido después de una reunión familiar en su quinta de Villa Rosa, la casa que el dirigente tiene cerca de Pilar.



Télam informó que “su estado es delicado", de acuerdo al testimonio de un allegado a la familia que les brindó el miércoles por la noche.



Además de su esposa, Inés pertiné, y sus hijos, Antonio y Fernando, lo acompañaron otros familiares y allegados.



Es importante aclarar que Fernando De la Rúa ya había sido internado ​en octubre pasado, afectado por una patología cardíaca. Tras haber sufrido un infarto de miocardio, tuvo que internarse en el Instituto del Diagnóstico. Allí le practicaron una angioplastia, un procedimiento endovascular que consiste en dilatar una arteria o vena estrecha u ocluida con el fin de restaurar el flujo sanguíneo obstruido.



Además, en mayo, el ex Presidente había tenido otro infarto, por lo cual los médicos del Sanatorio Otamendi le colocaron dos stents. Se trata de una endoprótesis vascular de arteria que consiste en un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón. La importancia de este tipo de tratamiento radica en que ayuda a impedir que la arteria se cierre nuevamente.



A pesar de su estado de salud actual, el expresidente había estado en la gala que se hizo con motivo del G20 en el Teatro Colón, en noviembre de 2018.