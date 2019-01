¿Qué es un brote psicótico y cuáles podrían ser las causas predisponentes?

Es un trastorno que puede aparecer de manera esporádica o recurrente, de acuerdo a si la persona tiene o no una predisposición particular

Un brote psicótico se puede definir como una ruptura con la realidad de forma temporal, período durante el que la persona que lo sufre no distingue si lo que le sucede es real o ficticio. Esto implica que todo lo que pasa durante ese tiempo es 100% auténtico a las percepciones del paciente, sin importar que los estímulos que siente sen internos o externos.



Pero, ¿qué causa un brote psicótico? Hasta el momento, es posible afirmar que puede haber una cierta predisposición genética, que unida a factores ambientales puede desencadenar la presencia de brotes psicóticos. En enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno paranoide es posible que, si el paciente no se medica, aparezcan varios brotes psicóticos a lo largo de su vida.



Esta ruptura con la realidad puede ocurrir por distintos motivos, es decir, no solamente con estos dos trastornos psicóticos. Algunos pacientes con trastorno bipolar o trastorno

límite de la personalidad también pueden experimentar un brote psicótico. En algunos casos, incluso personas que nunca han sufrido este tipo de afección pueden sufrir un único brote tras una situación emocional muy estresante o por el consumo de drogas como la marihuana o los alucinógenos.



En casos de pacientes con trastornos psicóticos, la medicación es esencial para evitar este tipo de episodios, ya que se presupone que si han tenido un brote podría repetirse. Sin embargo, es difícil anticiparse a él y prevenirlo, como sí sucede con otras patologías.



A pesar de esto, es importante aclarar que existen ciertas señales que pueden indicar este tipo de comportamiento. En primer lugar, el individuo suele mostrar una conducta de aislamiento social y es común que deje de ir al trabajo o a la escuela. Además, suele manifestar cambios en la forma de vestir, en sus hábitos regulares, que suelen estar relacionados a un descuido de la apariencia y la higiene. En muchos casos, la persona muestra una conducta desorganizada, poco habitual, que parece carente de sentido, rara y extravagante. Por último, otra de las manifestaciones frecuentes está relacionada a la presencia de ideas extrañas que no parecen tener ninguna relación con la realidad.



Es importante tener en cuenta que durante un brote psicótico pueden aparecer delirios y alucinaciones, dos manifestaciones distintas que diferencian el tipo de brote que tiene el paciente y, en muchos casos, su causa última. Los primeros suelen manifestarse en el trastorno delirante o paranoide, mientras que los segundos son típicos de la esquizofrenia.

Esencialmente, los delirios son falsas creencias, es decir, creencias erróneas sobre la realidad respecto de un hecho u objeto existente. Podrían definirse, en otras palabras, una distorsión de un estímulo externo que está presente.



En cambio, las alucinaciones son percepciones falsas, como oír, ver o sentir algo que en realidad no existe. Los pacientes con esta condición realmente escuchan o ven cosas, pero esos objetos o voces no están ahí realmente, son invenciones de la mente.



¿Existe un tratamiento para este tipo de afección?

Es importante destacar que cuando una persona sufre un brote psicótico necesita tratamiento inmediato. Dado que se trata de un trastorno de relativa gravedad, el paciente suele requerir atención médica para que pueda recibir el correcto tratamiento farmacológico y psicológico. Por lo general, se indica la toma de fármacos antipsicóticos para estabilizar al paciente, aunque no es el único aspecto importante. El apoyo psicológico también es imprescindible, dado que no solo sirve de ayuda para los pacientes, sino que los familiares también pueden beneficiarse de la ayuda psicológica para poder afrontar esta situación.



En algunos casos, el paciente no vuelve a sufrir brotes psicóticos en su vida. No obstante, hay situaciones puntuales en las que los brotes psicóticos pueden volver a aparecer con cierta frecuencia.