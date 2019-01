Qué tipo de ataque cardíaco que afecta particularmente a las mujeres jóvenes

Se trata de una patología que aparece con mayor frecuencia en personas de sexo femenino que tienen entre 40 y 60 años de edad

Cuando se habla de ataques al corazón se hace referencia a un gran grupo de patologías que pueden afectar la salud del órgano cardíaco y, en consecuencia, la salud general de la persona.



Todos los seres humanos están expuestos a una patología de estas características, aunque es cierto que hay grupos particulares con riesgo más elevado. Los fumadores, obesos, personas con patología arterial y antecedentes de ataque cardíaco, entre otros, son algunos de los más propensos.



Dentro de este grupo hay una patología que afecta particularmente a las mujeres jóvenes, más allá de que también puede aparecer en pacientes de otras edades y género. Conocida como disección espontánea de arterias coronarias, se trata de una afección poco frecuente, pero que siempre tiene carácter de emergencia, que se produce cuando se forma un desgarro en uno de los vasos sanguíneos del corazón.



El principal problema de esta patología es que puede enlentecer o bloquear por completo el flujo de sangre al corazón, lo cual puede desencadenar un ataque cardíaco, anomalías en el ritmo cardíaco o muerte súbita.



Una de las principales particularidades de la enfermedad en cuestión es que suele aparecer en personas que, en líneas generales, son saludables. Esto significa que la mayoría no tiene factores de riesgo para enfermedad cardíaca, tales como presión arterial alta y diabetes.



Dado que se trata de una afección que pone en grave riesgo la vida del paciente, es importante conocer cuáles son los signos y síntomas que pueden dar alerta de que el organismo está en presencia de él.



La sintomatología es muy similar a la de otros ataques cardíacos; dolor en el pecho, taquicardia -frecuencia cardíaca acelerada- y dolor en los brazos, hombros o la mandíbula, son algunas de las manifestaciones más comunes que aparecen como consecuencia de esta patología. Además, los pacientes pueden tener dificultades para respirar, sudoración exagerada, cansancio inusual y extremo, náuseas y mareos.



Al igual que ante la sospecha de cualquier otra patología, es importante consultar a un médico rápidamente si aparece alguno de los síntomas mencionados, incluso si la paciente no tiene riesgos explícitos de ataque cardíaco.



Cabe destacar que las causas de la disección espontánea de arterias coronarias no están claras todavía. Sin embargo, es posible afirmar que el trastorno provoca un desgarro dentro de la arteria; cuando las capas internas de la arteria se separan de las capas externas, la sangre puede acumularse en el espacio entre las capas. Así, la presión de la sangre acumulada suele extender ese desgarro a lo largo de la arteria. Además, la sangre atrapada entre las capas puede formar un coágulo sanguíneo conocido como hematoma.

Como consecuencia de todo lo mencionado, el flujo de sangre hacia el corazón se hace más lento, lo cual debilita al músculo cardíaco. Si el flujo de sangre se bloquea por completo el cuadro resulta más grave todavía, ya que puede acabar en la muerte del corazón.



Si bien no son los mismos que para otros ataques cardíacos, este tipo de afección tiene una serie de factores de riesgo a los que hay que prestar atención.



En primer lugar, ser mujer se encuentra entre los primeros de la lista. Tal como se mencionó anteriormente, si bien la disección espontánea de arterias coronarias puede presentarse en hombres y en mujeres, tiende a afectar a estas últimas con mayor frecuencia.



Por su parte, el parto es otro de los factores que se suelen incluir como de riesgo.



Algunas mujeres con disección espontánea de arterias coronarias han dado a luz recientemente.

También es importante considerar que las afecciones de los vasos sanguíneos no diagnosticadas son un factor de riesgo. La displasia fibromuscular es la más frecuente, que provoca el crecimiento irregular de las células de las paredes de al menos una arteria. A su vez, puede provocar presión arterial alta, accidente cerebrovascular y rupturas en otros vasos sanguíneos.



El exceso de ejercicio físico, así como el estrés emocional intenso son aspectos que pueden desencadenar este tipo de patología.



Las enfermedades hereditarias del tejido conjuntivo -como el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo vascular y el síndrome de Marfan- se pueden considerar factor de riesgo de disección espontánea de arterias coronarias.