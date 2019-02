La infertilidad también afecta a los hombres, ¿qué la causa?

Del total de casos de problemas de fertilidad, el 30% suele encontrar su respuesta en alguna patología relacionada al hombre

Los hombres también pueden contribuir a la infertilidad en una pareja. De hecho, los hombres son la única causa de infertilidad o contribuyen a los problemas de infertilidad de las parejas en entre el 30% y el 40% de los casos.



Al igual que sucede con la infertilidad en las mujeres, es de suma importancia conocer las patologías que pueden desencadenarla en los hombres. De esta forma, será posible estar más informado y encarar la búsqueda de un hijo con conocimiento de la situación.



Los problemas más comunes que causan infertilidad en los hombres son los que afectan el funcionamiento de los testículos. Otras causas frecuentes pueden ser los desequilibrios hormonales o la obstrucción de los órganos reproductores masculinos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que que en alrededor del 50% de los casos, el motivo de la infertilidad masculina no puede determinarse.



La falta total de esperma es causa de infertilidad en entre el 10% y el 15% de los hombres infértiles, según el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus iniciales en inglés), de Estados Unidos. Cuando un hombre no produce esperma, se le llama azoospermia, que suele aparecer como consecuencia de un desequilibrio hormonal o una obstrucción del movimiento del esperma.



En algunos casos de infertilidad, el hombre produce menos esperma de lo normal. A este trastorno se le llama oligospermia y se produce, con mayor frecuencia, como consecuencia del varicocele -,la dilatación de una vena en el testículo-.



Las patologías que pueden producir infertilidad se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las enfermedades que afectan la producción de esperma; por otro, las que afectan en el transporte del esperma.



Enfermedades que afectan la producción de esperma

Diversos problemas pueden afectar la producción de esperma en los testículos. Estas enfermedades pueden hacer que el esperma tenga una forma anormal o malformaciones, incluso también reducir la cantidad de esperma.



Dentro de este grupo cabe destacar los defectos cromosómicos, la diabetes, la hiperprolactinemia -la superproducción de una hormona llamada prolactina- y las lesiones en los testículos. Además, exposición a la radiación, las reacciones a algunos medicamentos fuertes, la quimioterapia y la radioterapia también pueden producir infertilidad. Por último, es importante tener en cuenta que la inflamación de los testículos debido a infecciones como paperas, gonorrea o clamidia, los problemas de tiroides, la criptorquidia -es la falta de descenso de uno o ambos testículos- y el varicocele -la dilatación de las venas del escroto interrumpe el flujo de sangre en el testículo y causa un aumento en la temperatura, lo que afecta negativamente la producción de esperma-, también son causas frecuentes de problema de fertilidad en hombres.



Enfermedades que afectan el transporte de esperma

Aun si el cuerpo del hombre produce suficiente esperma viable, hay factores y enfermedades que afectan cómo se mueven los espermatozoides, o su capacidad de movilidad en general, lo que a veces puede contribuir a la infertilidad. Los espermatozoides pueden moverse demasiado lento o no moverse en absoluto, por lo que mueren antes de llegar al óvulo. En otros casos el semen, que contiene los espermatozoides es demasiado espeso y los espermatozoides no pueden moverse correctamente.



Otra de las patologías que se incluye dentro de este grupo es la incapacidad de transportar el esperma de los testículos al pene, que causa entre el 10% y el 20% de los casos de infertilidad masculina. Las causas de este trastorno pueden ser una obstrucción natural de los conductos que transportan el esperma o una vasectomía, procedimiento quirúrgico que corta y sella los extremos de los conductos, en cuyo caso ha sido voluntad del paciente.



Muchos hombres con fibrosis quística no tienen los conductos que transportan el esperma fuera de los testículos, lo que los vuelve infértiles -pero no estériles, porque producen esperma-.



Por último, existe una enfermedad llamada eyaculación retrógrada, que también puede ser causa de infertilidad. El principal problema de esta patología es que el esperma se dirige hacia la vejiga en lugar de hacia afuera del pene, por lo que nunca llega al óvulo y, en consecuencia, es imposible que pueda concebirse un embarazo.