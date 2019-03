El indicador que marca el impacto de la crisis en el sistema sanitario

Según la Confederación Farmacéutica Argentina, la venta de medicamentos ha sufrido una veloz caída en el último año, en comparación con los anteriores

El mercado de los medicamentos ya había sufrido una caída en el 2018. En comparación con los registros del 2017, las ventas de fármacos habían caído alrededor de un 5,1%. Sin embargo, ese descenso en el rubro no se detuvo en dicho porcentaje.



Recientemente la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) difundió cifras contundentes que podrían alertar acerca del impacto de la crisis en este sector clave para la salud. Los datos, recabados por la consultora de salud IQVIA podrían llegar a ser una fuente de preocupación para algunos especialistas, ya que es probable que muchos pacientes se hayan visto obligadas a interrumpir su tratamiento.



El informe indica que en 2017 se habían vendido un total de 740,3 millones de unidades de medicamentos -envases, cajas, frascos u otras presentaciones-. El año pasado, sin embargo, ese número descendió a 702,4 millones. ¿Qué significa esto? La respuesta es sencilla: en todo el país, las farmacias disminuyeron sus ventas en 37,9 millones de unidades a lo largo del año.



Es importante tener en cuenta que el consumo menor al año anterior se registra de manera ininterrumpida desde mayo, pero se sintió con especial fuerza en el último cuatrimestre del año pasado,según las estadísticas de la COFA. La información recientemente difundida indica que noviembre y diciembre fueron meses con mayor caída, ya que mostraron descensos interanuales de 9,7% y 8,6%, respectivamente.



El último mes del año mostró una caída del 13% interanual en fármacos de venta libre y del 7% en aquellos que se comercializan bajo receta médica. Por su parte, noviembre no se queda atrás en los impactantes números. El bajón en el consumo fue del 16,1% para las drogas que no requieren prescripción médica y del 7,5% para las otras.



El 2019 comenzó con una leve mejoría, aunque todavía no se podría asegurar que así vaya a continuar el resto del año. En enero, la retracción fue algo menor, pero alcanzó el 8,7% en los de venta libre y el 5% en los recetados.



Según el informe de COFA, todos los grupos farmacológicos -a excepción de aquellos para los músculos esqueléticos- se vieron afectados. Según difundió Clarín, la presidente de la entidad, María Isabel Reinoso, indicó que las estadísticas son el resultado de una "depresión de las economías familiares, a raíz de los aumentos de tarifas y el desempleo".

A su vez, agregó que "los pacientes acortan tratamientos crónicos, aunque en estas patologías la merma de consumo en unidades es menor que en otros segmentos". Así, destacó que los medicamentos de venta libre, utilizados para dolencias menores, mostraron una caída mayor.