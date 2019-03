Calvario de padres: claves para evitar el contagio de piojos

El comienzo de las clases hace que reviva a preocupación por cuidar las cabezas de los más chicos; cómo evitar la pediculosis y cuidar su salud

El día que comienzan las clases siempre es desordenado, tanto para los padres como para los hijos. Preparar la comida para que se lleven a la escuela, alistar la ropa que deben usar, haber comprado los útiles, y procurar que el niño lleve todo lo necesario, es un conjunto que puede resultar explosivo.



Además, es muy común que los padres se preocupen por la salud y el bienestar de los más chicos en el colegio. Es aquí donde se presenta uno de los principales problemas que afecta a gran parte de los niños: la pediculosis.



Los piojos son una epidemia a nivel mundial y afectan principalmente a chicos de entre 4 y 12 años. El principal problema es que la infestación aumenta rápidamente, ya que cada piojo vive en la cabeza 30 días y en ese periodo cada hembra puede colocar hasta 150 liendres.



Demás está aclarar que la prevención es un elemento clave, al igual que en cualquier enfermedad o trastorno. Sin embargo, es difícil estar en control total de la situación en este aspecto, ya que la mayor parte del día el niño se encuentra fuera de casa y en contacto con decenas de chicos.



Por eso, ante el contagio, es fundamental actuar rápidamente y con el tratamiento adecuado. Es importante tener en cuenta que cuanto más tiempo transcurra, el problema se incrementa; los piojos se reproducen, a través de las liendres, lo cual aumenta el número de piojos en la cabeza y hacer que cada vez sea más difícil removerlos.



"Muchas veces, tanto padres como niños, no se preocupan por la presencia de piojos, la frase más común que se escucha es ´todos tienen´. Sin embargo, hay que aclarar que la pediculosis es una enfermedad y por lo tanto hay que tratarla y curarla", explica María Inés Piccolo, Directora del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, perteneciente al CONICET y CITEDEF.



En este sentido, el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN) co-desarrolló junto al Laboratorio Elea Phoenix una nueva línea de productos Nopucid para combatir la pediculosis. El principal cambio de la línea de productos se encuentra en su fórmula, que carece de elementos tóxicos y hace que todos puedan usarse en niños a partir de 1 año de edad.



La línea está compuesta de tres productos, de los cuales uno es el más disruptivo: el shampoo anti-liendres de uso diario. Se trata del primer producto en Argentina que se enfoca en las liendres y evita el avance de la pediculosis. La fórmula de este shampoo deteriora la quitina que adhiere las liendres al cabello, lo cual impide su desarrollo; cabe destacar que en el 100% de los casos estudiados eliminó el 100% de las liendres.



Además, la nueva línea incluye una loción que elimina los piojos y liendres al instante y no tiene olor; y un repelente, que previene el contagio de piojos durante 8 horas, no tiene olor y evita que los piojos suban a la cabeza.



Los nuevos productos son el resultado de un trabajo conjunto del CIPEIN y el Laboratorio Elea Phoenix. Desde hace más de 30 años, el CIPEIN se dedica al estudio de plagas, y desde el año 1995 se aboca a la investigación sobre piojos. El laboratorio Elea Phoenix, por su parte, realiza importantes inversiones en el desarrollo de productos pediculicidas líderes en el mercado.