Celíacos, ¡cuidado!: ANMAT prohibió una mermelada que decía ser apta para su consumo

En su etiqueta indicaba que no tenía gluten, aunque Bromatología detectó una alta concentración de una proteína presente en el trigo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un producto alimenticio que se promocionaba libre de gluten. Si bien en su etiqueta indicaba que era "sin T.A.C.C" -trigo, avena, cebada y centeno-, la realidad es diferente.



Según detalla la disposición 2198/2019, se trata de la mermelada de frutillas correspondiente a la marca Fresas del Nahuel, "elaborado en el Establecimiento Fresas del Nahuel de Adelina Torres, sito en calle Los Teros N° 220 de la localidad de Plottier (CP 8316), provincia de Neuquén, RNE N° 15-000523, RNPA N° 15003161, Elaboración/ lote: 12/09/18, vto.: 12/09/19".

La medida se tomó luego de que la Dirección de Bromatología de la provincia de Neuquén informara que el producto contiene una concentración de gliadinas -una glucoproteína presente en las fibras de trigo- superior al valor permitido.



De acuerdo al documento publicado este miércoles en el Boletín Oficial, "el producto se halla en infracción al artículo 6 bis, 155, 1383 y 1383 bis del CAA, por estar contaminado". En consecuencia, la entidad considera que el producto es ilegal y debe ser apartado por completo del mercado, de modo que no pueda perjudicar a ningún consumidor.



Es importante tener en cuenta que, al igual que ha sucedido en otras ocasiones, el organismo ordenó comunicar la disposición a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al Instituto Nacional de Alimentos.



¿Qué es la enfermedad celíaca y por qué es importante que los pacientes respeten estrictamente su dieta?

La celiaquía es una enfermedad que, en Argentina, afecta estimativamente a 1 de cada 100 personas, de acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de la enfermedad intestinal crónica que se manifiesta más frecuentemente; el problema de esta patología es que los pacientes tienen una incapacidad para digerir el gluten -una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno-.



Para las personas que la padecen comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria en el intestino delgado. Con el tiempo, esta reacción daña el revestimiento del intestino delgado e impide la absorción de algunos nutrientes, lo cual acaba en una absorción insuficiente. Es importante considerar que el daño intestinal con frecuencia provoca diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y anemia, y puede producir complicaciones graves.



Además de los mencionados síntomas, es común que el organismo reaccione de otras formas y afecte otras partes del cuerpo que no están relacionadas al sistema digestivo. La anemia -en general, consecuencia de la carencia de hierro-, la pérdida de densidad ósea, las erupciones en la piel con picazón y ampollas, el deterioro del esmalte dental y las úlceras bucales también pueden ser consecuencia de esta patología. Los dolores de cabeza, la fatiga, el reflujo ácido y ardor en el estómago también pueden incluirse dentro de este grupo.



Por último, cabe destacar que todas estas manifestaciones suelen aparecer en caso de que el paciente no siga la dieta indicada. Si lo hace, podrá llevar un día a día regular, igual que cualquier otra persona, con la única diferencia de que debe tener cuidado al momento de consumir todo tipo de alimentos que puedan contener gluten.