Tea Connection en la mira: ANMAT prohibió la venta de productos su marca, entre otros artículos

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, explica que el problema radica en la falta de autorizaciones de los establecimientos que los elaboran

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el país de diferentes productos.



Según detallan las disposiciones oficiales, publicadas este lunes en el Boletín Oficial, el problema alrededor de los artículos en cuestión es la falta de autorizaciones de los establecimientos que los elaboran. Además, hay algunos de ellos que se encuentran falsamente rotulados, por lo que no cumplen con la normativa alimentaria vigente en Argentina.

Así, la Disposición 2306/2019 establece la prohibición de comercialización en todo el territorio nacional del productos: "Verduras en Escabeche"; "Berenjenas en Escabeche"; "Dulce de Leche"; "Dulce de Higo Blanco"; "Dulce de Zapallos con Almendras"; "Dulce de Durazno"; "Dulce de Ciruela"; "Dulce de Frutilla"; "Dulce de Zapallo con Cerezas"; "Dulce de Damasco"; "Dulce de Pomelo con Manzana"; "Naranjas en Rodajas"; "Jalea de Ciruela"; "Jalea de Membrillo"; "Jalea de Grataegus"; "Arándanos", todos con RNPA N° 02576238 y RNE N° 025309174 Las Robonas, Traslasierra, Córdoba.

El documento oficial explica que se hallan en "infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 6 bis, 13, 155, del CAA, por carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto, estar falsamente rotulados y ser en consecuencia ilegales".

Por su parte, la Disposición identificada con el número 2307/2019 señala que "prohíbe la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: "Mermelada de Higo" y "Mermelada de Naranja", ambos marca Quebrada de Lules, RNE N° 23003552, elaborado y envasado por: Farmaceútica Olga Arias de Escobar, San Martín N° 102- Lules - Tucumán, y de todo producto con el RNE N° 23003552".



Ambos productos "no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284", explica el comunicado.

Además, la Disposición 2308/2019, determina las medidad que se tomaron sobre los artículos de la marca Inside Tea Connection, que podría decirse que es la más conocida de las tres mencionadas.

Nuevamente, el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 13 y 155 del CAA, por carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto, y ser en consecuencia ilegal.



Por último, es importante aclarar que la ANMAT también prohibió la "Leche Vegetal de Almendras", marca Organic Milk, sin gluten, producida y elaborado por Organic Milk E.I.R.L. El problema de este último era que consignaba un símbolo de alimento libre de gluten no reglamentario y sin estar autorizado como tal.