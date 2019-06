ANMAT prohibió dos productos médicos y varios cosméticos

La decisión de prohibir su comercialización se comunicó a través de varias disposiciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de dos productos médicos y una serie de cosméticos, según lo informó en las disposiciones 4617, 4618 y 4619 publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.



El organismo prohibió el uso, la comercialización y la distribución de una unidad de "Hoja de cirugía artroscópica" ya que no se observan datos del importador responsable/autorizado en Argentina. La resolución fue sugerida por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS), que informó la falta de documentación de procedencia al momento de la inspección de la empresa responsable del producto.



"La DVS destaca que el producto médico en cuestión pertenece a la Clase de Riesgo II y se corresponde con una punta para devastado artroscópico, indicada para la resección de tejidos blandos y óseos en cavidades articulares, por lo que el producto en cuestión reviste riesgo sanitario para los eventuales usuarios", se argumentó en los considerandos.



Por otra parte, mediante la disposición 4618 se informó que se verificó que en un producto médico denominado "VEREINIGTE DENTALWERKE" no se observan datos del titular responsable en Argentina, como así tampoco datos sobre el certificado de autorización ante ANMAT. Cabe mencionar que esta información se pudo obtener gracias al trabajo de la DVS.



El producto bajo estudio se corresponde con un instrumental utilizado en odontología para la preparación del canal radicular durante los tratamientos de endodoncia.



Además, se prohibió preventivamente la comercialización y uso de un aceite para masajes denominado "MELISA BIOBELLUS", el "Gel térmico TERMO LIP BIOBELLUS", la "Crema Celulitis Control BIOBELLUS" y el "Gel criógeno BIOBELLUS", debido a que se han detectado irregularidades a raíz de un reclamo realizado por un particular por reacciones adversas que se asociarían con el uso de estos productos.



Entre los aspectos que se consideraron para tomar la decisión, la ANMAT aseguró que "se constató que el laboratorio figuraba como elaborador contratado de los productos inscriptos bajo la titularidad de la firma Biobellus SRL; sin embargo, las unidades exhibidas presentan diferencias en aspecto, color, olor y viscosidad con respecto a las unidades indubitables del referido laboratorio. Que en razón de lo expuesto, los productos no fueron reconocidos como originales fabricados por Laboratorio Biocom de Alejandro María Medina".