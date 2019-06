La salud de Jorge Lanata: le dieron el alta después de cuatro días de internación

El periodista había ingresado al Hospital Británico el día jueves con un cuadro de Gripe A, por lo que no pudo conducir su programa del domingo

Este lunes por la mañana, Jorge Lanata fue dado de alta. Ingresó el jueves a la noche al Hospital Británico, con el virus de la Influenza H1N1 (Gripe A) y no pudo estar en su programa el domingo.



Ahora se encuentra en su casa, recuperándose, continuando su tratamiento con medicación. "Increíble, boludo, me agarré una enfermedad vintage. Tardó cuatro años en llegar. Quizás abro un sobre y me agarra Antrax", bromeó con el equipo de Lanata sin filtro, por Radio Mitre.



"Cuando uno se trasplanta, te inmunosuprimen. El cuerpo se da cuenta que tiene un órgano extraño, entonces lo ataca. Lo que se hace es engañar al cuerpo porque tenés las defensas bajas y te puede agarrar cualquier cosa. Por eso, cuando me trasplantaron, usaba barbijo. Después, uno se va relajando, pero se puede potenciar y agarrar cualquier cosa", explicó Lanata.



Sobre el día que tuvo que ir a la guardia y debió quedar internado recordó: "Tenía 20 de presión. No podía respirar. Eso era un efecto colateral de lo que me estaba pasando".

"Ahora estoy bien", concluyó. Sin embargo el viernes no podrá ir a la radio porque tiene que hacerse una biopsia de riñón pero capaz mañana los oyentes podrán escuchar nuvamente al periodista.