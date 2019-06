Estados Unidos aprobó un nuevo "viagra femenino" inyectable

La agencia reguladora de medicamentos autorizó el uso de Vyleesi, el segundo fármaco para tratar el bajo deseo sexual en las mujeres

En general, cuando se habla de viagra se lo suele asociar al deseo o capacidad sexual de los hombres. La conocida "pastillita azul". Sin embargo, también hay productos de estas características dirigidos a las mujeres, que tienen un efecto similar en el cuerpo femenino.



En los últimos días, por medio de un comunicado, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) informó la aprobación del segundo "viagra femenino". Este producto llega al mercado luego de que, en 2015, entrara en circulación su antecesor, conocido como Addyi, un medicamento para tratar el bajo deseo sexual bajo en mujeres.



Te puede interesar ¡Atención mamás y papás!: qué derechos adquieren por tener hijos

Vyleesi es un tratamiento muy similar, también diseñado para tratar el deseo sexual bajo en mujeres. Según aseguran los especialistas, se debe utilizar 45 minutos antes de tener relaciones sexuales, pero la FDA advierte que las mujeres con presión arterial alta o enfermedad cardíaca deben abstenerse de usarlo.



Este producto será distribuido por la compañía AMAG Pharmaceuticals. Cabe mencionar que el medicamento está conformado por una pluma de autoinyección que se aplica en el muslo o en el abdomen.



¿Cómo funciona?

"Vyleesi activa los receptores de melanocortina, pero se desconoce el mecanismo por el cual mejora el deseo sexual y la angustia relacionada. Los pacientes no deben usar más de una dosis dentro de las 24 horas o más de ocho dosis por mes. Deben interrumpir el tratamiento después de ocho semanas si no informan una mejoría en el deseo sexual y la angustia asociada", explicó la FDA en el comunicado.

Hylton V. Joffe, director del Centro de Evaluación de Medicamentos e Investigación de la División de Productos Óseos, Reproductivos y Urológicos, dijo en el comunicado que "hay mujeres que, sin ninguna razón conocida, tienen un deseo sexual reducido que causa una angustia marcada y que pueden beneficiarse de un tratamiento farmacológico seguro y eficaz. Esta aprobación brinda a las mujeres otra opción de tratamiento para esta afección".



La efectividad y seguridad de este tratamiento se desarrollaron en dos ensayos aleatorios, controlados con placebo. El estudio en que se basa la aprobación de este producto se realizó en 1.247 mujeres premenopáusicas con este trastorno. La mayoría de ellas implementaron el medicamento dos o tres veces por mes y no más de una vez por semana. El resultado mostró que el 25% de las mujeres que utilizaron Vyleesi tuvieron un aumento de 1.2 o más en su puntuación de deseo sexual.



No obstante, no todo es positivo. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la FDA, hay una serie de efectos secundarios que pueden aparecer a partir de la utilización de este medicamento. La agente reguladora avirtió que los efectos secundarios más comunes de este tratamiento son "náuseas y vómitos; enrojecimiento; reacciones en el lugar de la inyección y dolor de cabeza. Aproximadamente el 1% de los pacientes tratados con Vyleesi en los ensayos clínicos informaron que padecieron de oscurecimiento en las encías y partes de la piel, incluida la cara y los senos, que no desaparecieron en aproximadamente la mitad de los pacientes después de interrumpir el tratamiento. Los pacientes con piel oscura tenían más probabilidades de desarrollar este efecto secundario".



Hasta el momento, no se conoce el valor comercial de Vyleesi, la compañía informó que entregarán más detalles del producto a finales de este año, cuando salga a la venta.