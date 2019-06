La cerveza artesanal en la mira: ANMAT prohibió tres marcas elaboradas en Europa

El ente regulador nacional comunicó la decisión este miércoles a través de una Disposición en el Boletín Oficial

Este miércoles el Boletín Oficial amaneció con una noticia importante para quienes gustan de la cerveza. A través de la Disposición 5076/2019, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el país de tres cervezas elaboradas en Europa porque no cumplen la normativa alimentaria vigente.



¿Cuáles son los productos?

El primero es la "cerveza Especial, Daura Damm 1876, Lager Beer, gluten free, sin gluten, con logo facultativo de sin gluten, elaborada en España por C.C. Damm por S.L. Roselló 515 en Barcelona, España".



Otro de los productos afectados por esta medida es la "cerveza Especial, Estrella de Galicia, sin gluten, gluten free, con logo facultativo de sin gluten, elaborada en España por Hijos de la Rivera S.A.U. en Coruña, España".



Por último, la "cerveza Pilsener, Bavaria, Holland, gluten free, sin gluten, Elaborada en Bavaria" también fue alcanzada por esta drástica medida.



De acuerdo a la información oficial, el problema radica en que estas cervezas son ilegales. ¿Por qué? La disposición asegura que "están falsamente rotuladas, carecen de registro de establecimiento importador y de producto y consignan la leyenda 'libre de gluten' y el símbolo reglamentario de alimento libre de gluten sin estar autorizadas como tal".



Además, ANMAT asegura que "por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la república".