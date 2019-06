Por qué Francia recomienda dejar de financiar la homeopatía

El organismo de control sanitario considera que este tipo de productos no ha demostrado tener mayor eficacia que los productos placebo

La homeopatía es una corriente que desde hace tiempo está creciendo en el mundo. Se trata de una corriente que se opone a la alopatía, es decir, a la medicina tradicional, con sus drogas y tratamientos convencionales.



Así, la homeopatía tiene adeptos y tiene detractores, personas que la usan y la defienden a ultranza y otras que la rechazan y se ponen en la vereda opuesta.



Este viernes se conoció una noticia que dio la vuelta al globo y llegó para sacudir a este universo. La autoridad sanitaria de Francia recomendó dejar de financiar a la homeopatía. Se trata de una recomendación formal emitida este viernes por la Comisión de Transparencia de la Alta Autoridad de la Salud (HAS, por sus siglas en francés). Si bien va dirigida únicamente a la sanidad pública francesa, es una advertencia para el mundo, ya que los medicamentos homeopáticos están presentes en muchos lugares del mundo.



De acuerdo a esta entidad, los productos homeopáticos "no han demostrado científicamente una eficacia suficiente para justificar que sean reembolsados". Cabe mencionar que se trata de un sector del estado que busca garantizar cuidados "equitativos, seguros y eficientes" a los pacientes y asesora a las autoridades públicas para "optimizar" sus prácticas.

"Lo que nosotros tenemos que juzgar es que la demostración de eficacia de este medicamento es suficiente para justificar que sea reembolsado por la colectividad (de franceses), ver si superan la prueba de eficacia, como todos los medicamentos", explicó la presidenta de la HAS, Dominique Le Guludec en una conferencia de prensa que tuvo lugar en París. Allí, aseguró que los homeopáticos "no han demostrado una eficacia suplementaria frente al placebo", acotó el presidente de la Comisión de Transparencia del organismo, Christian Thuillez.



Por su parte, y para justificar esta contundente recomendación, la jefa del servicio de evaluación de los medicamentos del HAS, Mathilde Grande, puso el ejemplo de dos ensayos clínicos realizados con sendos productos homeopáticos y sus respectivos placebos para tratar las verrugas plantares y la ansiedad.



En el caso de las verrugas plantares, tras seis semanas de tratamiento, no se encontró "ninguna diferencia" entre quienes habían tomado un producto homeopático y los que se habían tratado con un placebo.



En cuanto a los que participaron en el ensayo de la ansiedad, tras diez semanas de tratamiento, aunque se constató una mejora entre quienes utilizaron la homeopatía. No obstante, "la diferencia entre ambos grupos no es estadísticamente significativa".



Es importante mencionar que la cofinanciación pública de la homeopatía ha ido a la baja en los últimos tiempos en Francia: en los años 80, Sanidad reembolsaba hasta el 65% del precio de estos productos, pero desde 2011 solo es el 30%. No obstante, esta práctica, que se aplica actualmente a casi 1.200 productos homeopáticos, le costó el año pasado al Estado francés 126,8 millones de euros (de un total de 20.000 millones).



Esta medida todavía no tiene efectos reales, ya que la palabra final sobre el fin de la financiación de los productos homeopáticos la tiene la ministra de la Salud, Agnès Buzyn. Recientemente volvió a declarar que seguiría las recomendaciones de la institución a la que pidió su opinión.



Esta medida tuvo una fuerte respuesta por parte de los laboratorios homeopáticos franceses. A partir de ella se desplegó una campaña en las redes sociales en contra del fin de la financiación de la homeopatía. Lanzado bajo el hashtag#MonHomeoMonChoix (mi homeo, de homeopatía, mi decisión), la web ha recopilado ya más de 1,1 millones de firmas exigiendo que la Sanidad pública siga reembolsando estos productos.



Además, los laboratorios han promovido en los últimos meses sondeos para demostrar el arraigo de la homeopatía en Francia. El realizado por el instituto Ipsos en noviembre, concluía que tres de cada cuatro franceses -o el 76% de la población- tiene una buena imagen de los productos homeopáticos y, también, los han utilizado alguna vez en su vida. Además, continuaba la encuesta, el 72% considera que su ingesta tuvo un efecto positivo sobre el problema de salud que les llevó a utilizarlos y el 74% considera que los medicamentos homeopáticos son "eficaces".



Boiron, un laboratorio de homeopatía que mueve más de 600 millones de euros al año, también ha advertido del eventual impacto de una decisión política de dejar de reembolsar sus productos en el mercado laboral. La empresa, con sede en Lyon —cuyo alcalde, el exministro del Interior Gérard Collomb, se ha mostrado a favor de mantener la financiación— ha adelantado que si sus productos dejan de ser reembolsados sufrirá una fuerte caída de ventas que podría amenazar a mil empleos de los 2.500 que mantiene en Francia. A ellos se unirían otros 300 puestos de trabajo de los laboratorios alemán y suizo. El jueves, ante la filtración de la decisión de la HAS, Boiron suspendió su cotización en bolsa, igual que hizo en mayo cuando se conoció el preaviso de la agencia sanitaria.



Pese a que sus conclusiones dejan poco lugar a dudas sobre la eficacia de los productos homeopáticos, la presidenta de la HAS pidió "respeto" a quienes siguen usando la homeopatía que, en el caso de Francia, es uno de cada diez ciudadanos. "Quienes usan la homeopatía y piensan que les hace bien, esa es su experiencia y es respetable. No estamos aquí para impugnar esa experiencia", aseguró la directora de la entidad sanitaria.