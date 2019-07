Merkel finalmente habló de sus temblores: qué dijo la canciller alemana

Tras varios días de incertidumbre acerca de su estado de salud, la primera mandataria se refirió a este asunto en una rueda de prensa en la cumbre del G20

La canciller alemana, Angela Merkel, ha elegido la tribuna que le ofrecía la cumbre del G20 en Osaka para referirse por primera vez a los dos episodios de temblores que ha tenido en unos pocos días y que han desatado todo tipo de especulaciones. "Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer", aseguró Merkel en una conferencia de prensa, ante la pregunta sobre si podía aclarar qué había detrás de los temblores y si había consultado a un médico. "Entiendo el sentido de la pregunta, pero no tengo nada especial que informar. Me siento bien", agregó, según informaron los medios alemanes.



Cabe recordar que la canciller había sufrido dos ataques de temblores en menos de diez días. El primero tuvo lugar en Berlín, durante la recepción oficial al presidente ucraniano Vladímir Zelenski. En referencia a este asunto, poco después, Merkel indicó que el episodio se había debido a una deshidratación por las altas temperaturas que actualmente azotan a varias ciudades europeas.



Por otro lado, el pasado jueves, la canciller volvió a sufrir temblores, esta vez durante el nombramiento de la nueva ministra de Justicia, Christine Lambrecht. En esta segunda ocasión, la primera mandataria evitó referirse al asunto y decidió continuar con su agenda oficial, que la llevó a Osaka, donde tenía lugar la cumbre del G20.



Por su parte, en una rueda de prensa anterior, la portavoz adjunta del Ejecutivo, Martina Fietz, había asegurado el viernes que Merkel se encontraba bien de salud y totalmente capacitada para cumplir con sus obligaciones. "Las imágenes que se pueden ver de Osaka muestran a una canciller totalmente activa y sana que cumple con su trabajo y con todos los encuentros agendados", mencionó



Los diarios Stuttgarter Zeitung y Stuttgarter Nachrichten habían señalado ese mismo día que, según fuentes próximas al Gobierno, la propia Merkel considera que el último ataque es una consecuencia de una reacción psicológica al episodio de espasmos que sufrió la semana anterior durante el acto con Zelenski.



"No hay nada de qué preocuparse. El recuerdo del episodio de la semana pasada llevó a la situación de hoy, se trata pues de un procesamiento psicológico" de lo ocurrido entonces, habían asegurado las fuentes citadas por los periódicos.