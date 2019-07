El daltonismo afecta a 1 de cada 12 varones, ¿cómo saber si tu hijo lo padece?

Se trata de una condición que no altera la calidad de vida de quienes la padecen, aunque los especialistas recomiendan hacer los tests de manera temprana

La mayoría de las personas actualmente sabe cuál es el significado de la palabra daltónico o daltonismo. Esa afección que no permite distinguir de manera correcta algunos colores, que hace que la persona se confunda entre uno y otro de manera habitual y, en muchos casos, necesite ayuda para desarrollar algunas actividades.



En primer lugar, es importante aclarar que se trata de una alteración congénita, es decir, que está presente desde el nacimiento y que acompaña al afectado durante toda su vida. ¿Por qué sucede? "En la retina hay dos tipos de células que detectan la luz, que se conocen hoy en día como bastones y conos", asegura la Dra. Ximena González, especialista en Oftalmopediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires. Los bastones sólo detectan la luz y la oscuridad, y son muy sensibles a los niveles bajos de luz. Los conos, por su parte, detectan los colores, están concentrados cerca del centro de la visión. Además, cabe mencionar que hay tres tipos de conos: unos detectan el rojo, otros el verde y otros el azul.

Para formar una imagen el cerebro usa la información que envían los conos, al igual que el ojo en su totalidad, lo cual le permite determinar el color que la persona finalmente percibe. "El daltonismo ocurre cuando un tipo o más de conos están ausentes, no funcionan o detectan un color diferente de lo normal", aclara la especialista.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los daltónicos ven igual; esto es así porque hay distintos grados de daltonismo. Algunas personas con deficiencias leves

para ver los colores detectan los colores normalmente cuando hay buena luz, pero tienen dificultad en la luz tenue. Otras, en cambio, no pueden distinguir ciertos colores con ningún tipo de luz. Por último, "la forma más grave de daltonismo, en la cual todo se ve en distintos tonos de gris debido a la ausencia de los tres tipos de conos, es poco común", señala la Dra. González.



El daltonismo suele afectar a ambos ojos por igual y se mantiene estable a lo largo de toda la vida, es decir que no empeora ni mejora. Si bien el daltonismo se presenta desde el nacimiento, "el diagnóstico se suele hacer en los primeros años de vida cuando los padres o las maestras comienzan a notar que los niños confunden o no reconocen correctamente los colores", agrega la profesional del Hospital Italiano. En este punto, cabe mencionar que es frecuente que en niños pequeños exista cierta confusión en el momento de reconocer los colores y que desaparezca más adelante, al repetir las pruebas. Es por eso que la especialista destaca la necesidad de repetir las pruebas de detección de daltonismo realizadas en niños pequeños a los cinco o seis años de edad.



Un dato a considerar: el daltonismo es mucho más frecuente en varones, ya que uno de cada 12 tiene algún grado de alteración en la visión de colores. En cambio, en mujeres, una de cada 200 sufre algún grado de daltonismo.



¿Cómo se puede detectar?

La prueba que se realiza para diagnosticar esta patología es sencilla y se puede realizar en niños de aproximadamente 4 años en adelante. Antes de esa edad es posible hacer el test, aunque los resultados pueden ser poco exactos.



Se trata de una prueba en la que se le muestra al niño un dibujo formado por puntos multicolores. Si no tiene deficiencia de color, podrá ver los números y formas entre los puntos. En cambio, si no puede ver adecuadamente los colores, tendrá dificultad para encontrar el número o la forma en el dibujo, incluso es posible que no lo vea en absoluto.



En este punto es necesario mencionar que no hay ningún tratamiento para el daltonismo congénito. Excepto en los casos más extremos, no causa ninguna discapacidad visual. "Actualmente, existen lentes de contacto y anteojos especiales que pueden ayudar a diferenciar un color de otro", indica la especialista en oftalmopediatría.



Si bien se ha mencionado que no provoca ninguna dificultad en la calidad de vida de los pacientes que lo padecen, la Dra. Ximena González hace hincapié en la importancia de su detección durante la edad escolar, ya que las consignas en el colegio durante los primeros años suelen estar relacionadas con reconocer colores o colorear determinados

elementos con colores específicos.



Así, al determinar la presencia de esta condición es posible alertar a las maestras para que sea tenido en cuenta al momento de evaluar el desempeño del niño.