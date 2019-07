Investigan a Johnson & Johnson por haber ocultado efectos cancerígenos de sus talcos

El producto que provocó la condena millonaria a Johnson & Johnson por la muerte de una mujer no se vende en Argentina

Los productos Johnson son quizá los más difundidos en relación al cuidado de los bebés. Shampoos, cremas de enjuague, talco y lociones, son algunos de los más conocidos y utilizados por millones de padres y madres en todo el mundo.

Sin embargo, hoy en día está en la mira de la justicia. En los últimos días se conoció la noticia de que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha abierto una investigación para esclarecer si Johnson & Johnson mintió públicamente sobre los efectos cancerígenos de sus polvos de talco para bebé, según informaron fuentes cercanas al caso a la agencia Bloomberg.



La investigación coincide con otro proceso paralelo sobre los reclamos de miles de pacientes con cáncer que señalan que el producto J&J Baby Powder fue el causante de su enfermedad. Actualmente un tribunal de Washington se centra en examinar los documentos relacionados con la información que la compañía tenía en su poder sobre el efecto cancerígeno de sus productos.



A mediados de diciembre del pasado año un artículo de la agencia de noticias Reuters reveló que Johnson & Johnson sabía desde hacía décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud.



La portavoz de J&J Kim Montagnino aseguró en un comunicado que la compañía "coopera plenamente con la investigación del Departamento de Justicia", y desmintió los efectos nocivos del producto. "El polvo para bebés de Johnson no contiene amianto ni causa cáncer, como lo demuestran décadas de evidencia clínica independiente", apunta la nota.



"Los hechos sobre el talco seguro". Así se tituló el descargo que subió Johnson & Johnson a su web luego de la acusación.



El pasado mes de febrero, la compañía reveló que había recibido citaciones judiciales relacionadas con dichas denuncias, sin especificar si era por vía civil o penal.

Tras su publicación, la farmacéutica registró una fuerte caída en la bolsa de Wall Street y sus acciones cayeron un 9,95%.



J&J ya había sido condenada en agosto de 2017 por los efectos nocivos de los polvos de talco. Un jurado de EE.UU. le impuso una multa de 417 millones de dólares por no advertir del riesgo de cáncer al usar su producto. En julio de 2018, otro jurado condenó a la compañía a indemnizar con 4.690 millones de dólares a 22 mujeres y sus familias que habían sufrido o sufrían cáncer de ovarios.



Los polvos de talco de J&J representan una pequeña fracción de los ingresos anuales de la compañía, pero durante más de un siglo ha sido su producto más conocido. Las dudas sobre la seguridad del producto ha llevado a más de 14.000 consumidores a denunciar que fueron sus polvos de talco los que les causaron cáncer de ovario o mesotelioma, enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto.