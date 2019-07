Qué lugar de Estados Unidos permite el uso recreativo de la marihuana

De esta manera, ya son veintiseis los distritos estadounidenses que han despenalizado esta sustancia, aunque todavía hay algunas restricciones

La despenalización de la marihuana ya es un tema que ha dado la vuelta al mundo. Cada país ha pasado por su proceso legal en relación a este tema, de modo que hay lugares donde está aceptada, otros donde no, y en el medio hay diversos matices.



En este contexto, Hawaii se convirtió en el estado norteamericano número 26 en despenalizar el cannabis recreativo, según informó la revista THC, especializada en el tema. Sin embargo, solo contempla la tenencia de tres gramos de cannabis, algo mucho más restringido que en otros lugares del país del norte. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



Así, la tenencia de una cantidad mayor o la venta de cannabis no relacionado a motivos medicinales, y autorizado por el estado, todavía puede ser motivo de persecución penal. La multa fijada para quienes entren dentro de esta categoría es de 130 dólares.



Es importante aclarar que Hawaii tiene su propia ley de cannabis medicinal que permite a usuarios registrados adquirir este tipo de sustancia de manera legal en dispensarios habilitados por las autoridades de la isla. Además, los usuarios medicinales y cultivadores solidarios pueden tener sus plantas, algo que no siempre está contemplado en este tipo de normativa.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀