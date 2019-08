Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual curable

Según datos de la OMS, anualmente se registran más de 376 millones de nuevos casos de clamidiosis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis

Las enfermedades de transmisión sexual son un problema central en la salud pública del mundo. Si bien hay patologías que afectan a más cantidad de gente e incluso son más contagiosas, recientemente se ha visto un crecimiento en el número de casos de personas que padecen infecciones de transmisión sexual.



De acuerdo con los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1 millón de personas de 15 a 49 años se contagian cada día por una infección de transmisión sexual (ITS) que se puede curar. En total, se registran anualmente más de 376 millones de nuevos casos de cuatro infecciones puntuales: clamidiosis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis.



En este estudio, que se ha publicado en línea en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud, se presentan las cifras de nuevos casos de estas enfermedades entre los hombres y mujeres de 15 a 49 años. Los resultados han indicado que 127 millones de personas se contagiaron clamidiosis; 87 millones, gonorrea; 6,3 millones, sífilis; y 156 millones, tricomoniasis.



Es importante tener en cuenta que estas ITS tienen profundas repercusiones en la salud de los adultos y los niños en todo el mundo. Si no se tratan pueden tener efectos graves y crónicos y causar enfermedades neurológicas y cardiovasculares, infertilidad, embarazos ectópicos, mortinatos y un aumento del riesgo de infección por el VIH.



La OMS advierte, además, que desde 2012 no se han visto reducciones significativas en los índices de nuevas infecciones ni en la prevalencia de estas enfermedades. Según los datos más recientes, alrededor de una de cada 25 personas presenta al menos una de estas ITS, y además es posible que tengan más de una al mismo tiempo.



Las ITS se transmiten principalmente a través de las relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales, anales u orales. Además, algunas de ellas —como la clamidiosis, la gonorrea y la sífilis— también se pueden transmitir durante el embarazo y el parto o, en el caso de la sífilis, por contacto con sangre o hemoderivados infectados o al inyectarse drogas.



La principal vía de prevención, entonces, es no asumir riesgos al momento de mantener relaciones sexuales y hacerlo con métodos de barrera. Además, a largo plazo, la educación sexual constituye una de las principales formas de prevención.



Asimismo, la disponibilidad a tiempo y a un precio accesible de pruebas de detección y tratamientos es fundamental para reducir la carga de este tipo de patologías a nivel mundial.