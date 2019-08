ANMAT retiró del mercado una marca de berenjenas en escabeche

El organismo de control publicó la decisión en el Boletín Oficial, en base a una denuncia de un consumidor y el posterior análisis del producto

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó una decisión drástica en relación a un producto alimeticio. El anuncio fue publicado a través de una Disposición del organismo y apunta a de alertar a la comunidad acerca de un artículo que fue denunciado por un consumidor.

Te puede interesar Cada día, más de 1 millón de personas contraen una ETS curable

De esta manera, ANMAT retiró del mercardo el producto rotulado como: Berenjenas en escabeche caseras, marca "La Flor del Loto". R.N.P.A.: 13014769/3. REPA 13004562. Calle Pampa 580, Gral. Alvear- Mendoza. La medida fue adoptada luego de que se recibiera una denuncia de un consumidor, según la cual, una unidad del producto con vencimiento junio 2020, se encontraría en mal estado.



Por tal motivo, se consultó a la Dirección de Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza, quien indicó que el número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) es inexistente y el número Registro Nacional de Elaborador (RNE) fue dado de baja. Por lo tanto, desde la administración procedieron a su retiro y manifestaron que puede ser peligroso su consumo.

"Teniendo en cuenta el tipo de producto detallado y que no puede verificarse su origen, materias primas utilizadas y proceso de elaboración, esta Administración Nacional recomienda, a quienes lo hayan adquirido o lo tengan en su poder, que se abstengan de consumirlo", asegura el organismo oficial.



En este contexto, desde ANMAT también informaron a la población que se ha detectado la presencia en el mercado de unidades falsificadas de una solución fisiológica. El comunicado fue emitido por el organismo con el objetivo de advertir a la población sobre esta acción ilegal.



De esta manera, desde la administración nacional comunicaron que el producto en cuestión es el denominado "solución fisiológica esterilizada FNA VI Ed Drosa por 100 cc, administrar por vía nasal, no usar por vía inyectable, lote 001-8 y vencimiento 05/20, elaborado por Dasipa Ind. y Com. SRL, Distribuido por San Antonio Group SRL". El retiro se relaciona a que el artículo fue falsificado.



Según manifiesta el organismo en su sitio web oficial, la empresa responsable de la elaboración informó a esta Administración que habría unidades falsificadas del producto en el mercado. Es así, que se retiraron de una farmacia ubicada en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires unidades que resultaron ser falsificadas. De este modo, llevaron adelante la suspensión del producto.