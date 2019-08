¡Atención!: ANMAT prohibió la venta una marca de productos alimenticios

La medida fue comunicada a través del sitio web oficial del organismo, luego de detectar ciertas irregularidades en los artículos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó acerca del retiro del mercado de varios productos alimenticios marca "La Alemana". La medida fue comunicada a través del sitio web oficial del organismo, luego de detectar ciertas irregularidades en los artículos. De este modo, desde ANMAT prohibieron su comercialización.



"Se informa a la población que se ha ordenado el retiro del mercado de los productos alimenticios rotulado de la siguiente manera", advierte ANMAT respecto de Chivito al escabeche, marca "La Alemana", Producto Entrerriano, RNPA N° 050008854, elaborados y envasados por RNE N° 05000235, comercializados por La Alemana, Ruta Nacional 14 km 312, Chajarí, Entre Ríos.



Además, la norma también abarca al artículo denominado como Carpincho al escabeche, marca "La Alemana", Producto Entrerriano, RNPA N° 050008854, elaborados y envasados por RNE N° 05000235, comercializados por La Alemana, Ruta Nacional 14 km 312, Chajarí, Entre Ríos. La ANMAT aconseja no consumirlos, y ya no se pueden vender a la población.



En tanto, también prohibieron el Ciervo al escabeche, marca "La Alemana", Producto Entrerriano, RNPA N° 050008854, elaborados y envasados por RNE N° 05000235, comercializados por La Alemana, Ruta Nacional 14 km 312, Chajarí, Entre Ríos, como el Jabalí al escabeche, marca "La Alemana", Producto Entrerriano, RNPA N° 050008854, elaborados y envasados por RNE N° 05000235, comercializados por La Alemana, Ruta Nacional 14 km 312, Chajarí, Entre Ríos.



Asimismo, entre los productos retirados del mercado por no pasar el análisis impuesto por el organismo, también agregaron el denominado como Vizcacha al escabeche, marca "La Alemana", Producto Entrerriano, RNPA N° 050008854, elaborados y envasados por RNE N° 05000235, comercializados por La Alemana, Ruta Nacional 14 km 312, Chajarí, Entre Ríos.



"La medida fue adoptada luego de que el Departamento de Registro y Control de Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego informara que se detectaron a la venta en la Municipio de Ushuaia, cuyos registros de RNPA y RNE exhibidos son inexistentes", explica el organismo respecto de la decisión comunicada hoy, respecto de la suspensión para la venta de estos alimentos.



Así, en relación a la inhabilitación de estos productos, destacaron que teniendo en cuenta el tipo de productos detallados y que no puede verificarse su origen, materias primas utilizadas y proceso de elaboración, "esta Administración Nacional recomienda, a quienes los hayan adquirido o los tengan en su poder, que se abstengan de consumirlos".