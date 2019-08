¿Cuándo podrían aumentar los medicamentos por la devaluación de la última semana?

El resultado de las PASO desató una disparada del dólar, que impactará en los precios de todos los productos que se venden en el país

Hasta mayo de 2019 los medicamentos habían aumentado un 314%, es decir que en promedio subieron un 78% por año desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Todo permitiría asegurar que este progresivo aumento iba a continuar, por lo que gradualmente los precios de los fármacos iban a subir.



Sin embargo, la situación que vive la Argentina desde las PASO ha cambiado el panorama económico, dado que ha provocado una serie de efectos que, sin dudas, tendrán su impacto en el campo de la salud; así como ya lo han tenido en relación a los alimentos y los combustibles, por ejemplo.



La pregunta es, entonces, cuánto van a aumentar los precios de los medicamentos en línea con la fuerte devaluación que se puso en marcha el pasado lunes.



Todavía no hay estadísticas oficiales que permitan asegurar un porcentaje fijo, precisamente porque los aumentos no se produjeron. Sin embargo, si se toma el año pasado como ejemplo es posible hacer una estimación del incremento que van a sufrir los fármacos y, en consecuencia, de cuánto caerá el poder adquisitivo de los consumidores de estos productos, muchos de ellos muy sensibles y vulnerables a los cimbronazos económicos.



Según las cifras oficiales del INDEC, en 2018 la inflación fue de 47,6%, lo cual permite deducir que a agosto de 2019 ese número se acercaría al 100%. No obstante, la facturación del rubro farmacéutico se incrementó en un 48,6%. Además, es importante destacar que las ventas de producción nacional, cuyos principales actores son laboratorios como Bagó, Raffo o Richmond, representaron el 70,7%, divididas en las destinadas al mercado interno -63,3%- y las dirigidas al mercado externo -7,4%-. El resto de la facturación -29,3%- estuvo constituida por la reventa de importados en Argentina.



Además, hay otro número que puede tomarse como referencia, que es el nivel general de aumentos interanual en los productos relacionados a la salud. Este porcentaje fue de 55,8% en promedio en todo el país, con los extremos en el noreste, con 59%, y en GBA, con 54,8%.



Entonces, si se toman estos datos es posible afirmar que el precio de los medicamentos podría incrementarse casi un 100% en relación a 2018. Este número es, además de una estimación, un promedio, ya que algunos productos en particular suelen subir más.



Sobre los productos que se importan es necesario aclarar que muy probablemente acompañen la suba del dólar que se disparó en los últimos días -pasó de $46 el viernes a casi $60 en esta semana-.