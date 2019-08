Tabaré Vázquez anunció que tiene un nódulo pulmonar: qué es y cómo se trata

El presidente de Uruguay anunció que fue diagnosticado con esta patología y que deberá hacerse más estudios para confirmar si es maligno

El presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció el pasado martes que le descubrieron un nódulo pulmonar "con características malignas" y que deberá someterse a estudios médicos de mayor profundidad para indagar en su estado de salud y en el tipo de patología.



Según informó el diario El País de Uruguay "lo que se dijo hasta el momento es que es un nódulo con características de que sea maligno, al ser médico sabe de lo que habla, pero obviamente eso hay que confirmarlo". Aseguraron, además, que "no es posible decir que sea maligno solamente por el aspecto sino que hay que biopsiarlo y con eso tener un diagnóstico, si es un tumor primitivo del pulmón o si es proveniente de otro lado, o incluso que sea no maligno".



Un nódulo pulmonar en sí mismo es una pequeña masa de tejido que crece precisamente en alguna parte del pulmón y se presenta con bastante frecuencia. En general, miden entre 5 y 30 milímetros, aunque en algunos casos pueden ser más grandes y tienen más probabilidades de ser cancerosos que los nódulos más pequeños.



Este tipo de patología se puede presentar de dos maneras. Por un lado, hay nódulos pulmonares benignos, que son los más comunes, y no requieren tratamiento. En estos casos se recomienda tratar la causa y hacer seguimiento con imágenes para ver si cambia o crece en el tiempo. Suelen estar causados por infecciones o inflamaciones del pulmón y crecimientos anormales del tejido -neoplasia-.



Por otro lado, tal como se mencionó, los nódulos malignos suelen tener mayor tamaño y crecimiento más rápido y agresivo. La causa de su aparición es el cáncer de pulmón, por lo que el paciente requiere tratamiento de manera urgente. Si bien todavía no está confirmado, el primer mandatario del país vecino aseguró que el nódulo que le fue detectado podría ser de esta condición.



El diagnóstico, más allá de la condición del nódulo, se puede hacer al realizarse una radiografía de tórax o, ya más específicamente, a través del tomografías computarizadas de tórax. En estas imágenes se ven como sombras redondas y blancas.



Al igual que especificó el presidente uruguayo, si el médico detecta un nódulo pulmonar en uno de los estudios mencionados, puede ser necesario comparar la exploración por imágenes actual con una anterior.



Aún en los casos en que es maligno, la mayoría de las veces no produce síntomas. En algunos casos se manifiesta con tos persistente o con sangre, lo cual hace sospechar que sea maligno. Sin embargo, dado que no siempre se presenta este síntoma, el diagnóstico se realiza a través de una radiografía de tórax o un TAC.