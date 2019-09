Medicus lanza Flex, un nuevo plan con la misma calidad de siempre a un menor costo

El cuidado de la salud cambia a medida que los hábitos de la persona lo hacen, por lo que es clave que las empresas se adapten a las nuevas necesidades

Contar con la correcta cobertura médica en distintas situaciones de la vida es un elemento fundamental para cualquier persona. Si bien, uno espera no tener que recurrir frecuentemente a su uso, la tranquilidad de tener a nuestro alcance profesionales y sanatorios adecuados para la atención resulta un pilar estructural en la vida personal y familiar.



En general, los usuarios de las prepagas y obras sociales suelen utilizar aisladamente las prestaciones al momento de concurrir a controles de seguimiento clínico, que se realiza de manera puntual cada uno o dos años. Así, son pocos los meses en los que, por distintas circunstancias, el uso se incrementa y lleva a que el usuario requiera mayor cantidad de consultas y estudios complementarios.



Es por eso que Medicus lanzó su Plan Flex, una propuesta innovadora, con la calidad que siempre ha garantizado la compañía, pero a un costo más accesible, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y la coyuntura económica actual. El objetivo de esta nueva opción es que el asociado tenga una completa cobertura en internación, cirugías y urgencias en los mejores sanatorios del país. Este punto es clave por dos motivos: por un lado, porque se trata de las prestaciones que suelen tener costos más elevados y no siempre son accesibles de manera inmediata; por otro, porque en estas circunstancias es cuando realmente el riesgo es alto y la necesidad de atención es urgente.



El Plan Flex propone, entonces, una cuota más baja con cobertura completa -aproximadamente un 25% menos que planes similares-, y un arancel adicional para consultas y estudios. Entre estas prestaciones se encuentran los controles clínicos o ginecológicos anuales, los estudios de imágenes o complementarios ambulatorios, entre otras.



Es importante aclarar que el plan también garantiza una cobertura adecuada y personalizada cuando el afiliado requiere un uso intensivo. La modalidad Flex de Medicus asegura que solo se paguen hasta cinco prestaciones mensuales y en caso de requerir la sexta en adelante no requiera un adicional.



La realidad va cambiando día a día y eso repercute en las necesidades de los usuarios, que demandan una atención diferente en función de las mismas. La situación económica que atraviesa la Argentina es otro de los motivos por los que Medicus diseñó este nuevo plan, que facilita el acceso a la cobertura médica a bajo costo. De esta forma acompaña los cambios coyunturales y las necesidades propias de cada asociado para que sigan priorizando el cuidado de su salud