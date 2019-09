El tratamiento más efectivo para verse más joven, sin dolor y con resultados inmediatos

La medicina ha encontrado soluciones reales a problemas estéticos que aparecen en muchas personas y permite hacerlo de manera segura

Cuando una persona se mira al espejo la imagen que este devuelve no siempre es la deseada. A medida que pasan los años algunos detalles, tanto del cuerpo como del rostro, pueden empezar a molestar.



En este contexto es común que aparezca la idea de querer parecer más joven, volver a verse como hace cinco o diez años. Si se presta atención al mercado de la medicina estética o se hace alguna búsqueda en internet aparecen una infinidad de soluciones que aseguran cumplir con ese objetivo, ya sea en mayor o menor lapso de tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas son igual de eficaces y, mucho menos, seguras para cuidar la salud.



En este contexto cabe mencionar una de las más novedosas técnicas regeneradoras de la medicina estética y antiaging que es la combinación de una bioestimulación de plasma rico en plaquetas (PRP) con un láser facial de tipo Qswitched; es un tratamiento antienvejecimiento que detecta, modula y trata el estrés oxidativo, que al ser combinado con la tecnología láser adecuada, otorgan a las células el estímulo suficiente para conservar su integridad durante más tiempo. De esta manera, permiten prolongar su vitalidad, ya que enlentecen el ritmo de envejecimiento y mejoran la imagen que el espejo nos devuelve.



Esta técnica, conocida como PRP, está basada en las propiedades que tienen las plaquetas de secretar factores de crecimiento responsables del reclutamiento de células madre periféricas y estimulación de la mitosis celular. "Es así que el tratamiento de bioestimulación con plasma rico en plaquetas logra la auto-regeneración del ADN de las células, y activa de forma natural las funciones del fibroblasto -la célula encargada de determinar la estructura y calidad de la piel-", afirma el Dr. Matías Smurra, M.N. 146.949, especialista en medicina estética avanzada y cirugía plástica y reconstructiva.



Es importante entender cómo funciona la combinación de ambos métodos. "Mientras que el fibroblasto logra la auto regeneración mediante la estimulación con PRP, el estímulo de la misma célula con un láser de tipo Q-Switched logra mayor actividad por parte de estas células llamadas fibroblastos, que al estar ya reparados por el PRP, ahora producirán mayores y mejores cantidades de colágeno y elastina", agrega el profesional.



Para poder llevar adelante esta técnica -que cumple su función porque estimula la producción de elementos biológicos necesarios para reparar los tejidos- es necesario extraer una muestra de sangre del paciente, que se procesa y de la cual se obtiene el plasma rico en plaquetas (PRP). Esa sustancia se aplicará en forma de mesoterapia, implantes inyectables, gel post peeling, entre otras formas, en la zona que se desee tratar -en general se hace en el rostro, pero puede aplicarse en las manos y los brazos-.



Es necesario tener en cuenta que este tipo de tratamiento "se debe realizar de forma personalizada y aplicar inmediatamente en la misma sesión", afirma el especialista, que realiza cotidianamente este tipo de tratamientos en su clínica del barrio de Nordelta. ¿Por qué? Precisamente porque es un procedimiento autólogo que utiliza la sangre del propio paciente, de modo que previene alergias, efectos adversos, y transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Otro de los detalles importantes es que debido a la rica composición en factores hemostáticos del plasma, se evita la formación de hematomas. Por otro lado, la terapia con láser es un método que actúa en la dermis profunda, por lo que no deja marcas sobre la piel y permite que el paciente regrese a su ritmo habitual sin tiempo de recuperación ni dolor durante la sesión.



¿Cómo se aplica esta sustancia?



Según la zona y el efecto que se busque hay diversas maneras de aplicar el plasma rico en plaquetas en un paciente.



Una de ellas es la mesoterapia, que es adecuada para el rejuvenecimiento facial, disminución de arrugas, tratamiento de la flaccidez cutánea, elastosis, discromías, estrías, celulitis y alopecias.



También es posible aplicar el plasma de forma tópica como gel post peeling, máscaras faciales post-tratamientos en consultorio o para aplicación domiciliaria. En este caso se coloca el plasma obtenido de la extracción.



Está claro que es un tratamiento para el rejuvenecimiento de algunas zonas del cuerpo. Ahora bien, ¿para qué otros objetivos se usa la bioestimulación con láser Q Switched y plasma rico en plaquetas? La realidad es que es adecuado para tratar diversas afecciones.



El más difundido es el uso contra el envejecimiento causado por la edad o por factores externos como el foto-envejecimiento, arrugas producidas por las modificaciones biológicas de los tejidos, surcos y pliegues derivados de los gestos. "La combinación del láser y la técnica de bioestimulación con plasma permite aminorar el proceso de envejecimiento, promoviendo la regeneración celular para obtener una mejor calidad de piel, más luminosa, con mejor textura y menos flacidez, disminuyendo arrugas finas y atenuando surcos", señala el Dr. Smurra.



Otro de los problemas que se busca solucionar con este tipo de tratamiento es la alopecia. En estos casos la sustancia rica en plaquetas se utiliza para la bioestimulación del folículo piloso vía intradérmica para favorecer la angiogénesis -formación de nuevos vasos sanguíneos- dándole al cabello más fuerza, más volumen y frenando los procesos fisiológicos que llevan a la caída. También es común que se use a modo de complemento en quienes se han realizado un microimplante capilar, ya que estimula la producción de colágeno local, favoreciendo la implantación del nuevo cabello.



Por otro lado, debido a su capacidad de regeneración, la aplicación de plasma rico en plaquetas también puede utilizarse para el tratamiento de cicatrices causadas por acné, post-quirúrgicas o post-lesionales. En estos casos, se aplica el PRP vía intradermoterapia para mejorar el tiempo y calidad del proceso de reparación. Los factores de crecimiento regulan la remodelación dermoepidérmica, restaurando la vitalidad cutánea, consistencia elástica, mejorando la afluencia vascular, apariencia y textura de la piel



Por último, es necesario tener en cuenta que hay una frecuencia de aplicación de este tratamiento. El protocolo con plasma rico en plaquetas y el láser qswtiched es específico de cada paciente, de acuerdo al grado de envejecimiento y características de su piel. No obstante, está indicado a partir de los 30 años, edad en que la piel empieza a perder su poder de regeneración o simplemente cuando se hacen visibles signos de envejecimiento. En edades jóvenes es un excelente tratamiento bioestimulante y preventivo, mientras que en edades mayores, la bioestimulación con plasma rico en plaquetas es restitutiva ya que induce la regeneración celular.



Habitualmente, se hacen tres sesiones seguidas (una cada mes) de bioestimulación con plasma rico en plaquetas. Pasado un mes de la primera sesión se realiza a segunda y la siguiente a los 3 meses.



Luego, el ideal es continuar con terapias de mantenimiento cada dos meses, y al cumplirse un año de la primer aplicación, volver a realizar una por mes durante 3 meses.

Es importante destacar que los resultados de la bioestimulación con plasma rico en plaquetas sumada al láser se aprecian desde los primeros días y se notan cada vez más con el paso del tiempo.