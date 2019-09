Más allá del peso: el sedentarismo aumenta el riesgo cardiovascular en personas delgadas y obesas

No hacer actividad física puede repercutir negativamente en la salud cardiovascular de las personas, más allá de su peso corporal

El sedentarismo es un hábito nocivo en sí mismo para la salud de cualquier persona, más allá del resto de las variables que estén presentes en su cuerpo y en su entorno.

Sin embargo, se tiende a creer que opera de una manera más perjudicial en personas que padecen sobrepeso u obesidad, una afirmación que recientemente ha sido desmentida por una investigación realizada en Estados Unidos.



Publicado en Revista Americana de Cardiología (American Journal of Cardiology), afirma que las personas delgadas pero que son sedentarias tienen el mismo riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular que las que tienen sobrepeso.



Puntualmente, los especialistas de la Universidad de Florida en Gainesville observaron que las personas con peso dentro de lo considerado normal que pasaban la mayor parte del día sentadas, pero que seguían alcanzando los objetivos de ejercicio moderado semanal recomendados por un mínimo de 150 minutos, tenían un riesgo 58% menor de ataque cardíaco o derrame cerebral que las personas con sobrepeso. Sin embargo, si esas mismas personas llevaban una vida sedentaria la mayor parte del tiempo y hacían muy poco ejercicio, el riesgo de eventos cardíacos graves no era significativamente diferente del de las personas con sobrepeso.



"Tener un peso normal no es suficiente para estar saludable. Un estilo de vida sedentario puede erosionar la ventaja de un peso saludable y aumentar el riesgo cardiovascular que se tiene respecto a las personas con sobrepeso. Cuando las personas son sedentarias, especialmente en la mediana edad y más allá, pierden masa muscular magra y la capacidad cardiorrespiratoria", afirman los autores de la investigación.



Los participantes en el estudio tenían entre 40 y 79 años, sin antecedentes de enfermedad cardiaca y los investigadores utilizaron la calculadora estándar de factores de riesgo del Colegio Americano de Cardiología para evaluar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.



Los investigadores identificaron como personas con un peso saludable a aquellas con un índice de masa corporal (IMC, una proporción de altura y peso) de 18,5 a 24,9 y con sobrepeso si su IMC era de 25 a 29,9. En general, el 35% de los participantes del estudio tuvieron un alto riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares cuando se tuvieron en cuenta otros factores de riesgo además del IMC.

Además, alrededor del 30% de las personas con un IMC de rango normal tenía un alto riesgo de eventos cardíacos. Por ejemplo, cuando los investigadores observaron la grasa en la región intestinal encontraron que los participantes de peso normal con una cantidad excesiva de esta grasa tenían más del doble de probabilidades de tener un evento cardíaco, que los participantes con un IMC normal y sin gran parte de esta grasa.