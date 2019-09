Cuáles son los principales exámenes que existen actualmente para detectar el cáncer

Se trata de una patología que a nivel mundial se cobra alrededor de 8 millones de muertes, según la información de la Organización Mundial de la Salud

Cuando se dice cáncer se habla de un conjunto de patologías que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y únicamente comparten la mutación celular que las origina.

Precisamente porque se puede desarrollar en diversas zonas del organismo los exámenes para detectarlo son distintos.



Dentro de todas las pruebas que un especialista puede indicar para diagnosticar esta patología hay algunas que son más eficaces que otras. Es importante destacar que su propósito es encontrar el cáncer, sea del tipo que sea, de manera temprana, incluso antes de que cause síntomas; en ese momento la enfermedad podría ser más débil frente al tratamiento y el paciente podría tener una expectativa de vida más larga y de mayor calidad.



Los más eficaces son los que cumplen con esta finalidad, al tiempo que tienen más beneficios que perjuicios -como posibles daños de los exámenes de detección incluyen hemorragias o algún otro daño físico, que tengan resultados imprecisos y exceso de diagnósticos-.



Dentro de este grupo se encuentran la colonoscopia, la sigmoidoscopia y las pruebas de materia fecal. Las dos primeras no solo detectan temprano el cáncer colorrectal, sino que también ayudan a prevenir la enfermedad en primer lugar. Esto es así porque a través de ellas se pueden detectar crecimientos anormales en el colon que pueden extirparse antes de que se conviertan en cancerosos. Los especialistas recomiendan, como regla general, que las personas que tienen un riesgo promedio de cáncer colorrectal se hagan examinar con una de esas pruebas al tener de 50 a 75 años de edad.



La tomografía computarizada espiral de baja dosis es otro de los exámenes que se puede usar para la detección de cáncer. En el caso de cáncer de pulmón ha mostrado que reduce la mortalidad entre los fumadores crónicos de 55 a 74 años de edad.



Las pruebas en relación al sistema reproductor femenino también han mostrado alta efectividad. La mamografía ha mostrado que reduce la mortalidad por esta enfermedad entre las mujeres de 40 a 74 años, especialmente en las de más de 50 años de edad.



Por su parte, el Papanicolaou y pruebas para el virus del papiloma humano (VPH) son tests de alta efectividad al momento de detectar el cáncer de cuello de útero. Pueden usarse solas o en combinación, por lo que pueden funcionar para la detección temprana como en la prevención del cáncer de cuello uterino. En general, se recomienda comenzar con estas pruebas a los 21 años y terminar a la edad de 65 años en las mujeres que han tenido exámenes previos adecuados de detección y que no tienen un alto riesgo de cáncer de cuello uterino.



Además de los mencionados, hay otras pruebas que pueden contribuir al diagnóstico de algunos tipos de cáncer. Si bien son efectivas, lo cierto es que no todas cumplen tan bien su objetivo como las primeras.



El análisis de sangre de alfa-fetoproteína es una de ellas; se usa a veces, junto con ecografía del hígado, para intentar detectar temprano el cáncer de hígado en personas con alto riesgo de la enfermedad.



Las imágenes de resonancia magnética de las mamas pueden ser útiles al momento de visualizar algún tipo de mutación maligna. Es importante tener en cuenta que las mujeres con estas mutaciones tienen un alto riesgo de cáncer de seno, así como un riesgo mayor de otros cánceres.



Un análisis de sangre específico -conocido como CA-125-, que se hace a menudo junto con una ecografía transvaginal, puede usarse para intentar detectar el cáncer inicial de ovario, especialmente en las mujeres con un riesgo mayor de la enfermedad. Aunque este análisis puede ayudar a diagnosticar el cáncer de ovario en mujeres que tienen síntomas y puede usarse para evaluar la recurrencia de cáncer en las mujeres previamente diagnosticadas con la enfermedad, no ha mostrado ser una prueba eficaz como examen de detección del cáncer de ovario.



Todos los exámenes clínicos de mamas y el autoexamen regular, hecho por la propia paciente o por un especialista, pueden contribuir a la detección de algunas patologías oncológicas. Si bien no han demostrado reducir la mortalidad, lo cierto es que si una mujer o su médico nota un bulto o cualquier otro cambio inusual en el seno, es importante que se examine.



Los exámenes de la piel se recomiendan para aquellas personas que tienen riesgo de padecer cáncer de piel; se aconseja que observen su piel con regularidad o hagan la pertinente consulta a un especialista. Si bien en sí mismos no contribuyen a la reducción del cáncer de piel como tal, sí son útiles al momento de detectar irregularidades en la superficie. Al mismo tiempo, es importante que las personas estén informadas acerca de cómo cuidar su piel y cómo reconocer las lesiones potencialmente peligrosas.



La ecografía transvaginal puede crear imágenes de los ovarios y del útero de una mujer, por lo que se usa algunas veces en mujeres que tienen un riesgo mayor de cáncer de ovario o de cáncer de endometrio. No obstante, no ha mostrado que reduce la mortalidad por ninguno de los dos cánceres.



Cabe mencionar que a nivel mundial el cáncer, en todos sus tipos, se cobra 8,2 millones de muertes aproximadamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por eso que la prevención cobra un rol fundamental y los exámenes de detección muchas veces pueden contribuir a ese objetivo.