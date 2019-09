El cáncer ya mata al doble de personas que las enfermedades cardiovasculares en países ricos

A nivel mundial la relación se invierte, pero en el grupo de países con mayores ingresos la situación cambia de manera radical

La principal causa de muerte entre los adultos de mediana edad de todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares. No obstante, si se miran los números en los países con mayores ingresos económicos, la situación es distinta. Allí, las muertes por cáncer se han vuelto dos veces más frecuentes respecto a las relacionadas con episodios cardiovasculares, que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.



Esa es una de las conclusiones de una investigación internacional en la que participaron 162.534 adultos de entre 35 a 70 años procedentes de 21 países y a quienes se realizó un seguimiento entre 2005 y 2016. Los resultados completos se han publicado en la reconocida revista The Lancet.



Según los autores del estudio, una de las principales causas de esta situación es que los avances en el tratamiento de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y el propio tratamiento de estas patologías en países de ingresos altos han conseguido que se reduzcan las muertes en estos lugares.



Sin embargo, los avances en las patologías cardiovasculares de las regiones más ricas que participaron en el estudio –Canadá, Arabia Saudí, Suecia y Emiratos Árabes Unidos– no han ido en paralelo de terapias que alarguen la vida en pacientes con cáncer o, si se han implementado, hace poco tiempo.



De acuerdo a las conclusiones del estudio, aún no se han encontrado estrategias efectivas para prevenir muchos tipos de cáncer o no se han implementado de manera óptima.



Además de los países con ingresos altos, la investigación también analizó la situación de naciones con ingresos medios y bajos. Argentina, junto con Chile, Colombia, Irán y Polonia, entre otros, estuvo en el primer grupo, mientras que los países con bajos ingresos que se analizaron fueron Bangladesh, India, Pakistán, Tanzania y Zimbabue.



En este sentido, el estudio muestra que, aunque la enfermedad cardiovascular fue la causa más común de fallecimiento, con un 40 % de todos los casos, esta varió según la región. Del 43 % en países con bajos ingresos, el 41 % en regiones con ingresos medios, hasta solo el 23 % en el caso de los países más ricos.



Cabe mencionar que, según indica la investigación, estos índices no se corresponden con los de los factores de riesgo –como el tabaquismo, la mala alimentación, la obesidad, el consumo de alcohol o la hipertensión–, dado que que son más altos en los países ricos y más bajos en los pobres. La explicación podría estar, según Salim Yusuf, autor principal de la investigación, en que los países con menos ingresos presentan menor asistencia médica y de peor calidad respecto a las otras regiones analizadas.



En el caso del cáncer, que fue la segunda causa de muerte más frecuente (con el 26 % de los casos), en las regiones ricas afectó al 55 % de los fallecimientos, al 30 % en los países de ingresos medios y solo al 15 % en los de menos ingresos. En este sentido, el autor principal del estudio sostiene que estos resultados podrían aplicarse a otros países con características económicas, sociales y de asistencia médica similares a los que han participado en el estudio.