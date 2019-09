¿Qué es el índice glucémico y cómo puede mejorar la alimentación de un diabético?

Es importante recordar que los pacientes que tienen diabetes deben cuidar su dieta para mantener un buen estado general de salud

Actualmente la diabetes mata a dos millones de personas cada año en todo el mundo, según la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una enfermedad crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizar con eficacia la cantidad que produce. La insulina es una hormona fabricada por el páncreas –un órgano glandular situado en el abdomen- que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, donde se convierte en energía para que los músculos y tejidos se mantengan en funcionamiento.



Esta situación empeora a partir de que la glucosa sigue circulando en la sangre y produce un trastorno conocido como hiperglucemia; con el paso del tiempo puede dañar los tejidos del cuerpo e incluso causar la muerte del paciente.



Es por eso que la alimentación es uno de los factores más importantes fundamentales para cuidar la salud de una persona con diabetes. En este sentido, quienes padecen esta patología deben prestar mayor atención a los componentes de los productos que consumen, restringir los más perjudiciales y llevar una alimentación balanceada en general.



Así, el índice glucémico de los alimentos puede ser de utilidad para llevar este control. ¿De qué se trata? "Es un concepto que clasifica a los alimentos basándose en su efecto en la glucemia postprandial, es decir, la que se tiene después de comer, comparado con el de un alimento estándar", afirma la Lic. Constanza Machain Barzi, especialista en Nutrición del staff de Medicus.



Más allá de su definición, es importante entender cómo se aplica en la vida cotidiana este tipo de índice, es decir, cómo una persona que padece diabetes puede determinar qué comer y qué no en función de este valor. Según la experta, para poder hacerlo es necesario saber que existen diferentes clasificaciones. Un índice glucémico bajo es menor a 55, uno intermedio, entre 55 y 70, y un alto es mayor a 70.



Esto significa que "los alimentos con alto índice glucémico producen altos niveles de glucosa en sangre lo que incrementa la demanda de insulina", afirma la Lic. en Nutrición Laura Casparian.



A su vez, hay que considerar que diversos factores influyen en el índice glucémico de un alimento. Por un lado, el tamaño de las partículas, es decir que a menor tamaño de la partícula mayor es este valor. Por ejemplo, los granos de trigo tienen un menor índice que las harinas de trigo.



Por otro lado, el grado de maduración también influye, es decir que a mayor grado de maduración, mayor es el índice.



También puede influir el tipo de azúcar que posee, junto con el procesamiento del alimento. En este sentido, cuanto más molido está, mayor es el índice glucémico. ¿Qué significa esto? Que el puré de papas, por ejemplo, tiene mayor índice que la papa entera, una regla que aplica por igual a todos los alimentos.



El tiempo de cocción es otro de los elementos fundamentales que determinan el índice glucémico de un alimento. "Esto es así porque el almidón en presencia de agua y altas temperaturas se gelatiniza haciéndose más rápidamente digerible, es por eso que se suele recomendar comer las pastas al dente y no tan cocidas", explica la Lic. Machain Barzi.

La acidez del alimento -agregarle vinagre o limón- afecta la respuesta a la glucosa, lo cual reduce el índice glucémico.



Entonces, ¿es una herramienta útil al momento de determinar la dieta de una persona con diabetes? La respuesta es sí, dado que "se puede usar tanto para quienes padecen diabetes como para quienes padecen obesidad", indica la Lic. Casparián. No obstante, advierte que es necesario tener no solo en cuenta el índice glucémico de manera aislada, sino también en combinación con todos los principios nutritivos. Para ello, cada paciente debe consultar con su médico tratante y con su nutricionista, de modo que puedan armar una dieta adecuada y saber qué alimentos consumir.



