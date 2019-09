Antes de ir al kiosco mirá esta lista: ANMAT prohibió la venta de algunos productos Nevares

Además de prohibir su venta, el organismo detalló los motivos por los que tomó la decisión a través del Boletín Oficial

Este viernes la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó una serie de medidas en relación a algunos productos de la marca Nevares. Además, alertó a la población sobre su consumo y sobre los cuidados que deberían tener a partir de este momento.



A través de la disposición 7894/2019 quedó prohibida la comercialización en todo el territorio nacional de ciertos lotes de los productos de la mencionada marca. La decisión surgió a partir de que el Departamento de Inspección Sanitaria, dependiente de la Dirección de Fiscalización y Control del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) concurrió al establecimiento Compañía Americana de Alimentos S.A. ubicado en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, y tomó diversas muestras de productos para ser evaluados por el Departamento Control y Desarrollo de la ANMAT.



De acuerdo con las especificaciones del Artículo 155 tris, del Código Alimentario Argentino, donde determina que "El contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2% de grasas trans. Y es que los efectos de las grasas trans es que son las grasas vegetales que se saturan. Lo que suele hacer el exceso de estas grasas es aumentar el riesgo de cáncer, aumentar el colesterol bajo y bajar el bueno, incrementar el riesgo de enfermedades coronario. Y aunque los alimentos cumplan con esta regla, su consumo siempre debe ser moderado".



El organismo determinó que no solo no se cumplían varias "Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)", sino que además las muestras analizadas no cumplían con las especificaciones del Artículo 155 tris, del Código Alimentario Argentino, donde indica que "el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos".



Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y la forma de manipulación. Se trata de reglas que están establecidas para cualquier persona, medio de transporte o distribuidor, que sirven para asegurar que lo que se fabrique sea inocuo.



Es importante tener en cuenta que los productos citados fueron prohibidos dado a que presentaban "un contenido de ácidos grasos trans mayor al 5%, por estar puestos en circulación y no ajustarse a lo autorizado, siendo en consecuencia ilegal", según explicaron desde la ANMAT.



A pesar de los resultados adversos en las muestras de tales productos, se pudo corroborar a partir de una auditoría al establecimiento por parte del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires que "la empresa cumple con las condiciones sanitarias como Elaborador, Fraccionador, Expendedor, Distribuidor, depósito, de masas, budines, postres, galletitas, pan dulce y sus ampliaciones de 2006 y 2013".