Lista negra de ANMAT: un agua mineral y una leche en polvo, entre otros productos

La decisión se comunicó este viernes a través de varias disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se detallan los motivos de la medida

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta de varios productos, entre ellos, una leche en polvo, un agua y un aceite de oliva mendocino.



En primer lugar, se prohibió en la disposición 8133/2019 publicada en el Boletín Oficial una leche entera en polvo instantánea rica en Hierro, Zinc y Vitaminas D, A y C, peso neto 800 gr., marca Óptima, RNPA N° 21-447109 y una leche entera en polvo instantánea fortificada con Vitaminas A y D, peso neto 400 gr., marca Óptima, RNPA N° 21-447108", elaboradas y envasadas por SENASA S-I-05515 – RNE N° 21-442338, bajo el R.N.E. 21-442338.



Según informó el organismo, ambos productos se encontraban mal rotulados, "en infracción al artículo 3° de la Ley 18.284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y a los artículos 6° bis, 13° y 155° del C.A.A., por carecer de las autorizaciones de producto (R.N.P.A.) y de establecimiento (R.N.E.), resultando ser un alimento falsamente rotulado, y ser en consecuencia ilegal".



En la disposición 8157/2019 se comunicó una medida similar respecto al aceite de oliva extra virgen, marca San Rafael de Cuyo, de Mendoza, Blend de diferentes varietales de aceituna, y envasado por San Rafael de Cuyo S.A., RNE 020-42365, RPPA N° 02175034, como asimismo de todo producto del RNE 020-42365, por estar falsamente rotulado.

Se trata de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, se decidió que no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18.284.



También, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional remitió estas actuaciones al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria con motivo de evaluar las medidas a adoptar respecto de su promoción en la plataforma de venta electrónica Mercado Libre.



En el caso del agua se trata de la marca Nativa, bajo sodio, Naturalmente Agua, debido a que el Departamento Provincial de Bromatología de la Dirección de Salud Ambiental de la provincia de Chubut informó que se trata de un producto falsificado.