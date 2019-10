¡Atención diabéticos!: cómo leer las etiquetas de los alimentos para cuidar la salud

Los pacientes que padecen esta enfermedad deben alimentarse adecuadamente para prevenir complicaciones o efectos adversos

La alimentación es uno de los principales aspectos que los pacientes con diabetes deben tener en cuenta al momento de llevar un día a día saludable. Más allá de las visitas al médico, del monitoreo de los niveles de glucemia y de otros controles, lo cierto es que quienes padecen esta enfermedad deben prestar particular atención a los productos que consumen. Esto es así porque, esencialmente, deben consumir una menor cantidad de azúcar e hidratos de carbono que aquellas personas que no sufren esa patología, dado que se trata de sustancias que pueden perjudicarlos.



Es posible afirmar, entonces, que la dieta constituye un factor relevante en la vida de alguien que padece diabetes, lo cual podría parecer difícil de cumplir. No obstante, es más sencillo de lo que parece. "Una persona con diagnóstico de diabetes no necesita consumir alimentos especiales, lo que sí debe hacer es aprender a comer los productos alimentarios comunes en un orden y proporción determinados", señala la Lic. Constanza Machain Barzi, especialista en Nutrición del staff de Medicus.



Así, informarse acerca de las opciones que existen actualmente, aprender a leer las etiquetas, conocer acerca de los componentes de cada producto, son hábitos que ayudar a cumplir con el objetivo de llevar una dieta saludable.



"Entender lo que incluye la etiqueta nutricional ayuda a tomar mejores decisiones relacionadas con los alimentos que benefician la salud", afirma la Lic. Laura Casparian. Actualmente en el mercado hay una gran variedad de alimentos formulados especialmente para personas con diabetes, bajo la concepción de que deben recibir alimentación diferenciada. Sin embargo, las expertas de Medicus afirman que quien recibe un diagnóstico de esta patología no necesita consumir alimentos especiales, sino que debe aprender a comer en el orden y la proporción adecuados. "Esto depende del ritmo de vida, de las necesidades energéticas y de los gustos personales, entre otras variables", aclara la Lic. Machain Barzi.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que los alimentos dietéticos no siempre son la mejor opción. Si bien contienen una menor cantidad de hidratos de carbono, tienen como contrapartida, una mayor cantidad de proteínas y grasas, que pueden dañar las arterias y riñones.



Por todo eso, las especialistas recomiendan centrarse en distintos aspectos de la etiqueta nutricional, en función de la patología particular que padece cada paciente.

En primer lugar, "hay que poner atención en qué cantidad de porción se indica en la etiqueta, dado que es un valor que varía de acuerdo al producto que se esté consumiendo", explica la Lic. Casparian.



Por otro lado, aquellas personas que padecen hipertensión -sumada a la diabetes- deben mirar la cantidad de sodio que contiene ese alimento en particular. Este valor es de gran relevancia, dado que el sodio es uno de los componentes más perjudiciales para pacientes de estas características. Este valor, junto con el azúcar o las grasas, pueden variar entre marcas, incluso cuando se trate de artículos similares. De ahí la importancia de aprender a leer las etiquetas y de construir el hábito de hacerlo cada vez que se compra un alimento envasado.



En conclusión, las personas diabéticas no necesitan consumir productos diferenciados, como sí sucede con quienes padecen celiaquía, por ejemplo. Lo que sí necesitan es atender a los componentes de cada alimento que consumen, para poder seguir la dieta adecuada para tratar su patología y poder llevar una vida saludable, siempre en función de las indicaciones de un especialista.



MEDICUS TE INVITA: Seminario "Alimentos y diabetes: ¿Debo leer las etiquetas?", a cargo de las Lic. Laura Casparian y Constanza Machain Barzi. Martes 15 de octubre, 17hs. Centro Medicus de Salud Mental, Juncal 2184 - CABA.