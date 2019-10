Estudio: el uso de celulares podría estar relacionado con el envejecimiento

La exposición prolongada a la luz azul que emanan algunos dispositivos podría acelerar el proceso natural que afecta a todas las personas

Actualmente la mayoría de las personas tiene algún dispositivo móvil que utiliza diariamente. Las computadoras, las táblets o los celulares son elementos que ya están presentes en el día a día, ya sea para actividades recreativas, para trabajar o para comunicarse con otras personas, entre otras.



Todos esos dispositivos emiten una luz azul, que puede resultar perjudicial para la salud ocular. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que la exposición a este tipo de luz podría acelerar el envejecimiento, incluso si no afecta directamente a los ojos. Es una investigación realizada por la Universidad Estatal de Oregon y publicada en la revista publicado en la revista "Aging and Mechanisms of Disease".



El análisis se hizo sobre un particular insecto, que es la mosca de la fruta; esta especie se emplea habitualmente en ensayos debido a los mecanismos celulares y de desarrollo que comparte con otros animales y con los seres humanos.



Los científicos estudiaron cómo las moscas respondían a las exposiciones diarias de 12 horas a la luz LED azul, similar a la longitud de onda azul de dispositivos como teléfonos y tabletas, y descubrió que la luz aceleraba el envejecimiento.



Los resultados indican que las moscas sometidas a ciclos diarios de 12 horas a la luz y 12 horas en la oscuridad tuvieron vidas más cortas en comparación con las moscas mantenidas en la oscuridad total o aquellas mantenidas en la luz con las longitudes de onda azules filtradas.



A su vez, las moscas expuestas a la luz azul mostraron daños en las células de la retina y las neuronas cerebrales y tuvieron una alteración de la locomoción: la capacidad de las moscas para escalar las paredes de sus recintos, un comportamiento común, disminuyó.



La luz natural es crucial para el ritmo circadiano del cuerpo: el ciclo de 24 horas de procesos fisiológicos como la actividad de las ondas cerebrales, la producción de hormonas y la regeneración celular que son factores importantes en los patrones de alimentación y sueño. A su vez, hay evidencia que sugiere que una mayor exposición a la luz artificial es un factor de riesgo para el sueño y los trastornos circadianos. Con el uso frecuente de iluminación LED y pantallas de dispositivos, los humanos están sujetos a cantidades crecientes de luz en el espectro azul ya que los LED de uso común emiten una alta fracción de luz azul.



Un dato curioso indica que estas moscas, cuando pueden elegir, evitan la luz azul, lo cual podría estar relacionado a cuan perjudicial es este tipo de luz para ellas.

Una de las autoras del estudio afirma que los avances en tecnología y medicina podrían trabajar juntos para abordar los efectos dañinos de la luz si esta investigación finalmente resulta aplicable a los humanos.



Mientras tanto, es necesario proteger la vista de este tipo de dispositivos, al igual que de cualquier daño que se le pueda hacer por exposición al sol, a la oscuridad o a lecturas que generan dificultad. Además, cuando se utilizan dispositivos de luz azul se recomienda hacerlo con protección ámbar, que se suele poner en los anteojos, que permita filtrar este tipo de luz.