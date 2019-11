Aborto no punible: Carolina Stanley aseguró que el protocolo será revocado

"Fue una decisión inconsulta del Secretario de Salud", aseguró la Ministra de Salud y Desarrollo Social, en relación a los motivos de su decisión

El Protocolo de aborto no punible publicado el miércoles por la mañana todavía genera polémica. Aunque todavía no se publicó su anulación en el Boletín Oficial, la actual ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que por falta de consulta al Presidente, el protocolo será revocado.



Cabe recordar que en la mañana del miércoles la Secretaría de Salud, en manos de Adolfo Rubinstein, había aprobado una actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El objetivo era mejorar a su antecedente, que había sido publicado en 2015, a través de una serie de medidas claramente detalladas en las 77 páginas que lo componen. Además, es importante tener en cuenta que el protocolo en cuestión reglamentaba las normas que actualmente se encuentran en el Código Penal, en relación a las causales de interrupción del embarazo; es decir, que no se trataba de una norma nueva, que irrumpiera en el sistema jurídico y sanitario argentino.

Sin embargo, apenas unas horas después de haberse publicado, el presidente Mauricio Macri decidió anularlo. Así trascendió a través de diversos medios y redes sociales a lo largo de la tarde del mismo día en que se había publicado la Resolución con el nuevo protocolo. El principal problema habría sido la interna que existe entre algunos dirigentes del oficialismo, que cruzaron a Rubinstein por haber aprobado y publicado dicha actualización.



Una de las primeras manifestaciones de esta polémica llegó por parte de Federico Pinedo a través de su cuenta de Twitter. En un breve mensaje le agradeció al Presidente por haber ordenado anular la actualización del protocolo en cuestión.





Te puede interesar ANMAT, una vez más: prohibió dos productos alimenticios y dos termómetros

Gracias presidente. ⁦@mauriciomacri⁩ ordenó anular el nuevo protocolo para la ILE | TN https://t.co/nY3jjO4qvO — Federico Pinedo (@PinedoFederico) 20 de noviembre de 2019

Asimismo, otros dirigentes del oficialismo se manifestaron a partir de la decisión de Macri -y ahora, también de Carolina Stanley- de anular el protocolo publicado. De la misma manera, hubo una gran cantidad de funcionarios que se posicionaron a favor de la ampliación del protocolo de ILE, tanto antes como después de abierta la discusión entre la Secretaría de Salud y los cargos más altos del Gobierno.



Uno de ellos fue el diputado Daniel Lipovetzky, quien se manifestó en "total solidaridad con el Secretario de Salud". En un tuit desde su cuenta, el legislador aseguró que Adolfo Rubinstein es "un gran funcionario que ha trabajado por mejorar la salud de las mujeres apoyando el #abortolegal y la ILE!".

Te puede interesar ¿No más pinchazos? Se está estudiando un tratamiento con pastillas en diabéticos

Mi total solidaridad con el Secretario d Salud @rubinsteinok q no sólo cumplió con lo q el Cód. Penal ya establece sino con el fallo FAL d la Corte Suprema d Justicia!Un gran funcionario que ha trabajado x mejorar la salud pública d las mujeres apoyando el #abortolegal y la #ILE! — Daniel Lipovetzky (@Lipovetzky) November 20, 2019

Cabe mencionar que el actual secretario de Salud se había manifestado a favor del proyecto de despenalización del aborto que se trató en el Congreso durante julio y agosto de 2018. Esta postura iba -y evidentemente, todavía va- en contra de la de muchos funcionarios del actual gobierno, encabezado por Macri.