¿Cuánta actividad física hace tu hijo adolescente y cuan saludable está, según la OMS?

Un informe de la OMS afirma que es necesario tomar medidas urgentes, dado que no todas las personas de esa edad hacen suficiente ejercicio

La actividad física es uno de los pilares para llevar una vida saludable Hacer ejercicio desde edades tempranas se constituye así como una actividad central para que el cuerpo crezca y se desarrolle de esta manera. Es por eso que los especialistas siempre hacen hincapié en la importancia de fomentar esta tendencia entre los más chicos, tanto niños como adolescentes.



Sin embargo, esta recomendación no se cumple en todos los casos. Así lo indican los primeros datos sobre tendencias mundiales en cuanto a actividad física insuficiente entre los adolescentes recabados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo a un estudio publicado en la revista The Lancet Child & Adolescent Health y elaborado por investigadoras OMS, más del 80% de los adolescentes en edad escolar de todo el mundo —en concreto, el 85% de las niñas y el 78% de los niños— no llegan al nivel mínimo recomendado de una hora de actividad física al día.



La investigación -basado en datos facilitados por 1,6 millones de estudiantes de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años- revela que, entre los 146 países que participaron en el mismo entre 2001 y 2016, las niñas resultaron ser menos activas que los niños en todos salvo en cuatro -Tonga, Samoa, Afganistán y Zambia-



La diferencia entre el porcentaje de niños y niñas que alcanzaron los niveles recomendados en 2016 superó los 10 puntos porcentuales en uno de cada tres países aproximadamente (el 29%, es decir, en 43 de 146 países), y las mayores diferencias se registraron en los Estados Unidos de América e Irlanda (más de 15 puntos porcentuales). En la mayoría de los países considerados en el estudio (el 73%, es decir, en 107 de 146) se observó un incremento de esta brecha de género entre 2001 y 2016.



Las autoras afirman que los niveles de actividad física insuficiente que se observan entre los adolescentes siguen siendo extremadamente altos. La preocupación de las expertas radica en que eso supone un peligro para su salud actual y futura, por lo que consideran fundamental tomar medidas que fomenten la actividad física entre ese grupo.



Es importante tener en cuenta que entre los beneficios para la salud que aporta un estilo de vida físicamente activo durante la adolescencia se encuentran la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria y muscular, la salud ósea y cardiometabólica, y efectos positivos sobre el peso. Asimismo, cada vez hay más pruebas de que la actividad física tiene un efecto positivo sobre el desarrollo cognitivo y la socialización; los datos actualmente disponibles indican que muchos de estos beneficios se mantienen hasta la edad adulta.



Para lograr estos beneficios, la OMS recomienda que los adolescentes lleven a cabo una actividad física entre moderada e intensa durante una hora o más cada día.

Para estimar el número de jóvenes de 11 a 17 años que no cumplen con esta recomendación, las autoras analizaron datos relativos a los niveles de actividad física recopilados a partir de encuestas realizadas en escuelas. En la evaluación se tuvieron en cuenta todos los tipos de actividad física, como por ejemplo el tiempo dedicado al juego activo, las actividades recreativas y los deportes, las tareas domésticas activas, los desplazamientos a pie y en bicicleta u otros tipos de transporte activo, la educación física y el ejercicio planificado.