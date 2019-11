Una droga contra el cáncer de pulmón, sugerida para quedar fuera del PMO

Se trata del fármaco conocido como pembrolizumab, que podría ofrecer una mejor calidad de vida a aquellos pacientes que padecen ese tipo de cáncer

Este lunes, la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud (CONETEC) emitió un informe en el que evalúa el impacto del fármaco conocido como pembrolizumab en la salud de los pacientes que padecen cáncer de pulmón.



A partir de sus conclusiones, el organismo recomendó que no se incluya este fármaco en el Programa Médico Obligatorio (PMO). El texto del informe asegura que "al evaluar la evidencia disponible sobre pembrolizumab y el posible impacto de su incorporación de acuerdo al marco de valor establecido y el contexto presente, no se recomienda su incorporación a la cobertura obligatoria en las condiciones actuales".



Asimismo, aconseja que "se arbitren los medios para lograr el acceso oportuno a los test diagnósticos con adecuado control externo de calidad".



Además, recomienda establecer una negociación conjunta de precios coordinada por la Secretaría de Gobierno de Salud para lograr una disminución sustancial del precio. A partir de esa instancia, CONETEC volverá a evaluar la situación de este fármaco para "emitir una nueva recomendación de cobertura".



¿Qué es el pembrolizumab y cómo actúa en el cuerpo?



El pembrolizumab es un medicamento que se usa en la inmunoterapia y ayuda a disminuir el tamaño de los tumores y a prolongar la vida de los pacientes con melanoma en etapas avanzadas. Cabe aclarar que la inmunoterapia es un tratamiento sistémico efectivo para el cáncer, debido a que activa el sistema inmunitario del cuerpo para que luche contra esta enfermedad.



Puntualmente, el pembrolizumab se actúa como anticuerpo, dado que estimula los efectos propios de los glóbulos blancos que ayudan al cuerpo a defenderse de la enfermedad. Así, lo que hace la droga es bloquear la actividad de una proteína que impide que esos glóbulos blancos reconozcan y ataquen a los tejidos inflamados y las células cancerosas. Al hacerlo, el pembrolizumab permite que el sistema inmunitario tenga más habilidad para atacar a las células del melanoma y a los tumores.



Esta droga se administra por vía intravenosa; los pacientes deben concurrir a sesiones que tienen lugar en el hospital o clínica donde se está tratando, con la frecuencia que el especialista indique. Esto implica que no requieren hospitalización para recibir el tratamiento con pembrolizumab.



La administración de este fármaco tiene como objetivo controlar el melanoma y disminuir el tamaño de los tumores existentes en el cuerpo, así como tratar los síntomas del melanoma y, en última instancia, prolongar la vida de los pacientes con una mayor calidad.



¿Cuál es la situación del cáncer de pulmón en Argentina?



Según el mismo informe de CONETEC, el cáncer de pulmón representa la primera causa de muerte por cáncer. Aproximadamente el 95% de los cánceres pulmonares se dividen en dos categorías principales: Carcinoma Pulmonar de Células Pequeñas (CPCP) o Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas (CPCNP).



Uno de los principales problemas es que la mayoría de los pacientes presentan enfermedad avanzada al momento del diagnóstico. En la mayoría de los casos se indica la terapia sistémica, particularmente para los pacientes que presentan enfermedad localmente avanzada, enfermedad metastásica, o recurrencia después del tratamiento definitivo inicial.

En este contexto, el propio informe indica que el pembrolizumab se indica como agente único como tratamiento de primera línea en pacientes con algunos tipos de cáncer de pulmón y en combinación con otra medicación en otros tipos de patología oncológica.