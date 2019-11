ANMAT prohibió dos productos alimenticios de consumo frecuente, ¿cuáles son?

Este viernes el organismo nacional de control publicó su decisión a través de dos disposiciones en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una mezcla de harina y de una manteca, por no cumplir con las normas alimentarias vigentes según se publica este viernes en el Boletín Oficial.



A través de la disposición 9626/2019 la ANMAT decidió prohibir la comercialización de "Premezcla universal", libre de gluten, Panadería y Repostería, marca Delicel, "por estar falsamente rotulado al no consignar en su rótulo la declaración de alérgenos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal".



Además, la ANMAT, a través de la disposición 9627/2019 publicada en el Boletín Oficial dispuso la prohibición de dos marcas de manteca, un producto de consumo frecuente en todos los hogares argentinos.



Se trata de la "Manteca, calidad extra" marca Loma Blanca, y "Manteca, calidad primera" marca Yolcle, las que prohibió la Administración Nacionalde Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica "por encontrarse adulterado al no corresponder con el perfil de grasa láctea, siendo en consecuencia ilegal".