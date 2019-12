Cuáles fueron las declaraciones de Alberto Fernández en relación a la salud

En su discurso de asunción el nuevo presidente aseguró que le devolverán a la cartera el rango de Ministerio, entre otras medidas fundamentales

En plena asamblea legislativa, frente a todos los legisladores de la Nación y al lado de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el nuevo presidente detalló cuáles serán algunas de las medidas centrales de su Gobierno. La pobreza, el hambre y la deuda externa estuvieron entre los aspectos más mencionados.



La Salud, sin embargo, no quedó afuera, puesto que Alberto Fernández hizo referencia a la situación que actualmente vive la Argentina en esa materia.



"Vamos a restituir el ministerio de Salud para devolverle a la Argentina una política sanitaria basada en la calidad, el acceso, la equidad y el talento humano", afirmó el flamante ejecutivo, mientras la cámara de la transmisión oficial enfocaba a quien estará a cargo de esa cartera, Ginés González García.



¿Quién es, entonces, el próximo ministro de Salud?



Se trata de un reconocido sanitarista, con una trayectoria construida en la política argentina, que ya ejerció el cargo durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner, durante el período 2002-2007. Designado por Eduardo Duhalde, en su corta presidencia, y ratificado por Kirchner fue el autor intelectual y material del Plan Remediar, que tenía como objetivo garantizar el acceso gratuito de medicamentos ambulatorios a la población por debajo de la línea de pobreza y sin seguridad social, que por entonces se estimaba en 15 millones de personas.



En 2007, al finalizar la presidencia de Kirchner y comenzar la de Cristina Fernández, González García fue designado Embajador en Chile, un cargo que lo alejó un poco del campo de la salud. Allí se mantuvo hasta 2015, año en que asumió Mauricio Macri y se modificaron todos los cargos políticos del Estado.



En su discurso, Alberto Fernández hizo referencia al descenso de categoría que sufrió dicha cartera hace poco más de un año. En septiembre de 2018 el Gobierno de Mauricio Macri bajó de Ministerio a Secretaría a la Salud, una medida que gran parte de la sociedad recibió con molestia e incluso rechazo.



"La participación del sector salud en el presupuesto público bajó 45% en los útimos cuatro años. La desatención que en estos años ha padecido la salud argentina está a la vista", aseguró Fernández.



A continuación, agregó: "Enfermedades que creíamos desterradas han vuelto a aparecer entre nosotros, hoy padecemos el peor brote de sarampión de los últimos veinte años. De aquí en más arbitraremos las medidas pertinentes para que nuestros hijos sean vacunados en tiempo y forma, para que en los hospitales no falten insumos y para que los remedios lleguen a nuestros abuelos de menos ingresos de forma gratuita".



En relación a esta declaración, es esencial tener en cuenta la cantidad de casos de sarampión que han aparecido en la Argentina -al igual que en otros países de la región y del mundo- y que preocupan como tema de salud pública.



"Para poder actuar con prontitud vamos a declarar la emergencia sanitaria. Las argentinas y los argentinos van a volver a tener derecho a una atención de salud oportuna y de calidad", señaló, mientra el recinto aplaudía de fondo.



Ahora bien, ¿qué es la emergencia sanitaria?



Se trata de un recurso que tiene el Estado nacional para mejorar el acceso a la salud de todos los habitantes de la nación en situaciones de crisis, donde ese derecho no está garantizado como debería y como establece la Constitución Nacional. Ya ha sido utilizado anteriormente, en la crisis que azotó a la Argentina en el 2001 y se extendió hasta diciembre del año 2002 por el decreto 486/2002.



Ese decreto fue prorrogado varias veces en los años subsiguientes a la fuerte caída económica que sufrió el país en aquel momento. Recientemente, fue prorrogado nuevamente por el artículo 113 de la ley de presupuesto nacional n°27.431. El apartado establece "prorrógase a partir del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019 la vigencia del artículo 3° de la ley 26.204, prorrogada por sus similares 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200".



Los objetivos de esa declaración son diversos, y todos apuntan a incrementar el acceso a la salud pública:



- Restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas con servicios de internación



- Garantizar el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social



- Garantizar el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas



- Asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional De Servicios Sociales Para Jubilados Y Pensionados Y Del Sistema Nacional Del Seguro De Salud el acceso a las prestaciones médicas esenciales



Además, la emergencia sanitaria faculta al ministerio de salud para instrumentar las políticas mencionadas, así como para dictar las normas aclaratorias y complementarias para su ejecución.