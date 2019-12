Inflación de noviembre: Salud está dos puntos más arriba que el promedio nacional

Según el INDEC, el porcentaje inflacionario del mes pasado fue de 4,3, pero algunos rubros se ubican muy por encima de esa cifra

El aumento de precios en los productos de consumo diario es moneda corriente, pero aún así no deja de sorprender.



En el mes de noviembre la inflación en Argentina fue del 4,3%, según lo indican las estadísticas del INDEC. Sin embargo, no todos los rubros aumentaron de la misma manera, ya que hay algunos que subieron más y otros, menos.



La salud es uno de los que se posicionó muy por encima del promedio nacional, con un porcentaje de inflación de 6,3% a nivel nacional. Dentro de ese número es importante tener en cuenta que hay regiones que sufrieron con mayor intensidad el incremento en los precios de todos los insumos y prestaciones relacionadas al cuidado de la salud.

El Noroeste fue el sector más afectado por esta situación, puesto que el INDEC estima que allí la inflación de noviembre fue de 7,5%. Esa cifra también es muy superior al promedio general para dicha región, que fue de 3,9%.



A continuación se ubica Cuyo, cuyo nivel inflacionario estuvo más cerca del promedio nacional para Salud y fue de 6,8%. No obstante, en este caso también fue alto en relación a su promedio general de incremento de precios, que fue de 4,5%.



Las regiones pampeana y patagónica mostraron índices idénticos en relación a la salud y al promedio general de inflación. El primer valor fue de 6,6%, mientras que el segundo, de 4,5%.





El Noreste argentino mostró números un poco más bajos que los mencionados. Los costos de la salud aumentaron en un 6,1%, y aunque son más bajos que el promedio nacional de salud, son más altos que el promedio general propio de la región -4,3%-.



Por último, el Gran Buenos Aires fue el lugar donde los precios relacionados a la salud aumentaron en menor medida, un 5,8%. De esta manera, el Noroeste y GBA son las únicas dos regiones que se ubican por debajo del promedio nacional para el sector, mientras que todas las demás lo superaron.



La tendencia de que los costos de la salud suban más que el resto se ha mantenido a lo largo del último año. Así lo indican las cifras difundidas por INDEC. Mientras que la inflación general, en comparación con diciembre de 2018, fue de 48,3%, los precios de los productos y prestaciones subieron un 63%, es decir, casi 15 puntos más.



La situación se agrava todavía más cuando se compara los precios con el mismo período del año pasado. Mientras que el promedio general nacional es de 52,1%, el de Salud es de 71,6%, es decir, casi veinte puntos más que la inflación total que afectó a la argentina.