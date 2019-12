PAMI: quién se hará cargo, cómo se definen sus autoridades y cómo se financia

Se trata de la obra social más grande de Latinoamérica, dado que tiene la salud de alrededor de cinco millones de personas a su cargo

El PAMI es la obra social más grande de la toda América Latina, dado que se ocupa de proteger la salud de más de cinco millones de personas, entre jubilados, pensionados, sus familiares y veteranos de la guerra de Malvinas. A través de su Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI, de donde sale su denominación más popular), brinda prestaciones médicas y sociales a todos sus afiliados.



Se creó en 1971, en la presidencia de Lanusse, a través de la Ley 19.032 que desde entonces sufrió varias modificaciones desde su sanción hasta la actualidad. Así, establece la creación del "Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, de acuerdo con las normas" de dicha ley.



El objetivo central es "otorgar —por sí o por terceros— a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país".



El Instituto está a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional. Ese directorio está integrado por once personas, de las cuales siete representan a los beneficiarios; dos, a los trabajadores activos; y dos, al Estado.



De acuerdo a lo establecido por la ley actual, la designación de los directores en representación de los beneficiarios se hará mediante elección indirecta, en el seno del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que se instituye por el artículo 15 bis de la presente ley.



Por su parte, los directores en representación de los trabajadores activos, se designarán a propuesta de las centrales obreras nacionales con personería gremial.



Por último, los directores en representación del Estado serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional; a su vez, serán ellos quienes elegirán al presidente del Instituto.



Todos ellos tendrán dedicación exclusiva en el cumplimiento de sus funciones, gozarán de la remuneración que establezca el presupuesto, y durarán en las mismas cuatro años. Además, cesarán en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia, remoción con justa causa o disposición judicial.



¿Qué requisitos se exigen para ocupar uno de estos cargos?



Quienes representen a los beneficiarios y a los trabajadores activos deben ser argentinos -nativos o naturalizados- y mayores de edad, así como ser idóneos para desempeñar sus funciones y beneficiario del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Nacional o trabajadores activos propuestos por las centrales obreras nacionales con personería gremial.

Por otro lado, no deben tener relación de dependencia con el instituto, ni tampoco antecedentes penales ni haber sido condenados en causa criminal alguna.



No deben ejercer otra función incompatible con PAMI, de naturaleza prestacional o de representación profesional vinculadas o relacionadas al mismo; al mismo tiempo, no deben mantener relación, vinculación directa o indirecta con prestadores, efectores o terceras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que mantengan relación prestacional con la institución.



Por otra parte, para ser miembro del Directorio en representación del Poder Ejecutivo sus integrantes deberán cumplirse los mismos requisitos, a los que también se suman algunos más.

No se debe mantener relación, vinculación directa o indirecta con prestadores, efectores o terceras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que mantengan relación prestacional con la entidad.



Además del Directorio central hay Unidades de Gestión Local (U. G. L), que deben estar a cargo de un Director Ejecutivo local seleccionado por concurso y designado por el Directorio Ejecutivo. Los requisitos para ocupar este cargo son los mismos que para ser Director en representación de los beneficiarios y de los trabajadores activos.



El Directorio tiene una serie de obligaciones y tiene la posibilidad de ejercer algunas facultades, todas ellas detalladas en el artículo 6 de la norma que creó el PAMI.



La administración de los fondos y bienes del Instituto es una de ellas, y se debe hacer conforme a las necesidades de prestaciones y servicios planteados por las distintas regiones.



A su vez, debe formular y diseñar las políticas globales en materia sanitaria y social, garantizando la equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por el Instituto en todo el territorio nacional, coordinando la planificación de las políticas del Instituto con las autoridades sanitarias jurisdiccionales respectivas. Deberá asimismo resolver sobre las propuestas formuladas por las Unidades de Gestión Local, dentro del marco de las políticas trazadas por el Instituto.



Al mismo tiempo, debe ejercer la administración general del Instituto, asimilando para sí los criterios de administración financiera y sistemas de control que en la materia rigen para el sector público nacional, en función de los cuales deberá dictar las reglamentaciones necesarias para regular la relación entre el Instituto y su personal —garantizando la carrera administrativa y programas de capacitación en todos sus estamentos—; con los afiliados y terceros; con las autoridades sanitarias jurisdiccionales a los fines de articular acciones en la materia; previendo en su caso los recursos.



El Directorio también tiene el deber de establecer y controlar administrativa y técnicamente las prestaciones, reglamentar sus modalidades y beneficiarios y fijar, en su caso, los aranceles correspondientes; así como también tiene que disponer las inspecciones, auditorías, controles prestacionales periódicos y extraordinarios de todos los prestadores por intermedio de los agentes del Instituto expresamente capacitados y autorizados que designe al efecto.



La elaboración del presupuesto anual es otra de sus tareas, elaborar el presupuesto anual, al tiempo que debe remitirlo para su conocimiento al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional.



¿Cómo se financia PAMI?



De acuerdo a la ley vigente, el Instituto cuenta con una serie de recursos que podrá utilizar para financiar sus actividades.



Por un lado, el aporte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), ya sea que tengan o no grupo familiar calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario, equivalente al tres por ciento (3%) hasta el importe del haber mínimo y al seis por ciento (6%) sobre lo que excede dicho monto.



También, el aporte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ex Caja de Jubilaciones para Trabajadores Autónomos), y SIJP (Ex Trabajadores Autónomos), tengan o no grupo familiar, del seis por ciento (6%) calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario.



Otro de los recursos fundamentales es el aporte de los trabajadores autónomos en actividad del cinco por ciento (5%) del monto que corresponda a su categoría conforme a las disposiciones de la Ley Nº 24.241, así como el del personal en actividad comprendido en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones consistente en el tres por ciento (3%) de su remuneración.



Dentro de este grupo de recursos también entran la contribución de los empleadores comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones -que consiste en el dos por ciento (2%) de las remuneraciones que deban abonar a sus trabajadores- y el aporte que el Poder Ejecutivo nacional fije para los afiliados.



También son recursos el dinero que obtenga de los aranceles que cobre por los servicios que preste, las donaciones, legados y subsidios que reciba, y los intereses y las rentas de los bienes que integran ese patrimonio y el producido de la venta de esos bienes.



Por último, también cabe mencionar a todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines, al igual que los aportes del Tesoro que determina la Ley de Presupuesto Nacional por cada período anual.



Es importante tener en cuenta que todos los recursos que se recauden durante un período y no se utilicen deben ser destinados al siguiente.



Hasta julio de 2019, según los números publicados en la web oficial del Instituto, fue de casi 200 mil millones de pesos -$199.688.507.00,00 exactamente- que se destinaron a todos los gastos que tiene el Instituto. Esos gastos no son únicamente las prestaciones médicas que debe brindar a sus afiliados, sino que también incluyen los costos de mantenimiento de las instalaciones de PAMI, los sueldos de sus empleados, y todos los gastos regulares que tiene una empresa.



Cabe destacar que desde hace dos años los presupuestos de PAMI están publicados en el portal de datos abiertos; allí se suben los archivos con el detalle de todo lo que se gastó en el año en cada una de las seccionales de la entidad.



Quién queda a cargo de PAMI con el cambio de gobierno



Entre los anuncios que hizo el nuevo presidente, nombró a quiénes quedarán a cargo de una serie de instituciones estatales. Así, anunció que será Luana Volnovich quien quedará al frente de PAMI, acompañada del concejal de Hurlingham, Martín Rodríguez.

Luana Volnovich



"Los abuelos perdieron muchos beneficios y servicios en los últimos años. Vamos a lanzar un plan de remedios para todos los abuelos", afirmó Alberto Fernández.



Volnovich había sido electa diputada nacional por el Frente de Todos en los últimos comicios, un cargo que estaba previsto ejerciera hasta diciembre del 2023. Es Licenciada en Ciencia Política y especialista en temas previsionales, tal como asegura ella misma en la biografía de su cuenta de Twitter.