Emergencia económica: a un día de tratar la ley, qué dijo el ministro de Salud en Diputados

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, González García expuso los principales puntos en relación a la política sanitaria

El proyecto de emergencia económica entró al Congreso de la Nación el pasado martes 17 de diciembre y está previsto su tratamiento en la Cámara de Diputados el jueves 19, aunque el bloque de Juntos por el Cambio anunció que no dará quorum en dicha sesión.



En el medio, este miércoles 18 a las 9.30 de la mañana comenzó el tratamiento del proyecto en el plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación General. Allí hablaron algunos ministros del Gabinete, entre los que se encontraron Guzmán, Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y Ginés González García (Salud).



Dado que la Salud es uno de los rubros más golpeados por la crisis económica, el testimonio del flamante ministro es importante para conocer cuáles son los puntos que consideran más adecuados para reconstruir el sector.



"A nadie le gusta declarar una emergencia. [...] Necesiatamos que el sistema siga funcionando porque está en un riesgo crítico, que no solo afecta a los proveedores, los financiadores y el sector público, también al sector privado", afirmó González García en sus primeras palabras frente a los legisladores.



Uno de los temas mencionados por el titular de la cartera está relacionado con las vacunas. "El 25% de lo que el Estado paga por cada vacuna lo hace contra el propio Estado, es decir, por tasas aduaneras, gravámenes, etcétera. El proyecto prevé quitar esas tasas a las vacunas de uso público, con el objetivo que se cumpla adecuadamente la ley de vacunación", aseguró.



Otro de los puntos centrales del proyecto en materia de salud hace referencia al Programa Médico Obligatorio (PMO), que es el listado de prestaciones que todas las entidades de cobertura de salud, sean públicas o privadas, tienen el deber de brindar. Ginés González García afirmó que el proyecto prevé "no agregar nuevas prestaciones al PMO durante 360 días salvo que aparezca algo extremadamente importante". Es importante destacar que hizo especial énfasis en que no se trata de una reducción de las prestaciones, dado que el PMO se mantendrá igual por ese período.



"También proponemos la suspensión de medidas cautelares contra el sistema de obras sociales y pami, [...] y la suspensión de las ejecuciones que tiene afip sobre los prestadores hasta el 31 de diciembre de 2020", dijo el Ministro ante el plenario de comisiones. Además, agregó: "le pedimos a la AFIP que establezca prórrogas y planes especiales de facilidades de pago de los tributos, sus intereses y multas adeudadas".



Por otro lado, desde la cartera de Salud proponen "una comisión asesora que estudie el endeudamiento sectorial, público y privado con énfasis en el ámbito prestacional y las alternativas para ver cómo se negocia a futuro ese endeudamiento".



"Queremos poner a pleno el plan Remediar, que actualmente funciona con otro nombre y menos distribución. A mi entender es de los programas más equitativos, porque da acceso al medicamento a quienes no lo podrían tener nunca", indicó.



Por último, González García aclaró que en esta ocasión no han modificado el monto que pagan los monotributistas por estar afiliados a una obra social porque "hubiera sido muy conflictivo", pero que se trata de un tema que habría que revisar. Cabe recordar que el monto que los monotributistas pagan por estar afiliados a una obra social es sustancialmente menor que el que se le descuenta a un trabajador de cualquier rubro del mercado.