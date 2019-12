Nuevo estudio de salud revela por qué las bebidas sin azúcar no ayudan a bajar de peso

Según el estudio, las personas que toman bebidas dietéticas tendrían más chances de aumentar de peso que los que consumen las regulares

Es normal que las personas que buscan cuidar el peso consuman bebidas dietéticas en lugar de las regulares. Es una forma de consumir menos azúcar. O eso creíamos. Porque sucede que podría tratarse de una trampa. Un autoengaño. Al menos eso es lo que asegura un nuevo estudio.



En realidad, sugiere la investigación de la Universidad de Australia del Sur, beber bebidas dietéticas puede hacer que las personas tengan más probabilidades de aumentar de peso que aquellas que optan por la versión regular. Increíblemente.



El estudio, que se basó en el análisis del comportamiento de 5 mil voluntarios de Estados Unidos y cuyos resultados fueron publicados en la revista Current Atherosclerosis Reports, descubrió que de hecho, las personas tendían a consumir la misma cantidad de azúcar que cualquier otra persona, y esto podría deberse a que sentían que lo merecían por elegir una bebida sin azúcar.

Te puede interesar ¿Cómo es comer con mucha grasa y pocos hidratos? Conocé la dieta cetogénica

Además, los científicos demostraron que los químicos contenidos en los edulcorantes artificiales pueden cambiar las bacterias en el intestino y hacer que las personas sean más propensas a aumentar de peso o desarrollar diabetes.



El flamante trabajo se suma a una creciente cantidad de investigaciones que han encontrado efectos dañinos para la salud de las bebidas dietéticas; otros científicos los han relacionado con problemas con el corazón y la circulación, y descubrieron que aumentan el riesgo de demencia o accidente cerebrovascular.



"Los consumidores de edulcorantes artificiales no reducen su consumo total de azúcar", aseguró el autor líder del estudio, el profesor Peter Clifton, de la Universidad de Australia del Sur. Y agregó: "Usan edulcorantes azucarados y bajos en calorías pero pueden sentir psicológicamente que pueden disfrutar de sus comidas favoritas".



Según los investigadores, las personas que eligen Coca Diet o Pepsi Diet, por ejemplo, podrían estar engañándose a sí mismas.



"Los edulcorantes artificiales también cambian las bacterias intestinales, lo que puede conducir al aumento de peso y al riesgo de diabetes tipo 2", añadió Clifton, quien junto a sus colegas se habían propuesto averiguar si los edulcorantes tenían un efecto sobre el riesgo de diabetes tipo 2.



Esta forma de diabetes es causada principalmente por una dieta poco saludable y la falta de ejercicio, lo que impide que el cuerpo pueda procesar o controlar el azúcar de manera saludable.



Su estudio encontró que había alguna evidencia de que las bebidas dietéticas 'modificaron' las bacterias en el sistema digestivo, pero no hay pruebas de que causaran diabetes.



En el curso de la investigación, el equipo reveló que las bebidas endulzadas artificialmente ahora son una industria de $ 2.2 mil millones. No mencionó las marcas de bebidas explícitamente.



El equipo estudió los edulcorantes sacarina, esteviósido, ciclamato, aspartamo, acesulfamo-K, sucralosa, neotamo y advantame.



Coca diet y Coca Zero, así como también Pepsi diet y Pepsi Max, Sprite Zero, 7 Up Free y Dr Pepper Zero contienen aspartamo y acesulfamo-K.



El artículo revisó estudios anteriores que descubrieron que beber dos bebidas dietéticas por día agregaba 1,46 kg por metro cuadrado al peso de alguien durante ocho años.



Tres bebidas por día agregaron 1.5 kg, mientras que cuatro agregaron 1.78 kg, según la investigación.



Las gaseosas regulares contienen un alto porcentaje de azúcar. Pero la alternativa de las dietéticas no sería una buena opción.



El profesor Clifton agregó que el número de niños que beben bebidas dietéticas se ha triplicado en los últimos 20 años y ha aumentado en un 54 por ciento entre los adultos.



Los edulcorantes se usan en lugar de azúcares reales (glucosa, fructosa y sacarosa) y generalmente no contienen calorías.

Te puede interesar Alimentación: qué comer y qué no para mantenerse saludable

Si bien el estudio del profesor Clifton, así como investigaciones anteriores, no mostró que los edulcorantes causen directamente aumento de grasa, sugirió que no impiden que las personas consuman azúcar.



"Una mejor opción que los edulcorantes bajos en calorías es seguir una dieta saludable, que incluya muchos granos enteros, lácteos, mariscos, legumbres, verduras y frutas y agua", cerró el profesor Clifton.