Pastilla del día después: todo lo que tenés que saber para usarla correctamente

Se trata de un método de emergencia, que se debe utilizar solo en ocasiones excepcionales y nunca como anticonceptivo primario

Métodos para evitar un embarazo hay muchos. Para hombres, para mujeres, hormonales, sin hormonas, "semipermanentes" y de uso único. La variedad que existe es amplia, pero lo cierto es que ninguno es de emergencia. ¿Qué significa esto? Que el método se usa cuando dos personas tuvieron relaciones sexuales sin protección o cuando esa protección ha fallado.



La conocida "pastilla del día después" entra dentro de este último grupo, dado que se toma, precisamente, al poco tiempo de haber tenido relaciones sexuales en las condiciones mencionadas.



Sin embargo, es un método que introduce una gran cantidad de hormonas en el cuerpo de la mujer y no se recomienda como anticonceptivo primario. Se debe usar cuando hay una emergencia real y siempre a conciencia de cuáles son las características, los posibles efectos secundarios y el funcionamiento de la pastilla dentro del organismo. Idealmente, su indicación debe ser realizada por un médico.



¿Qué tiene y cómo funciona?



La droga de esta pastilla es un principio activo que se conoce como levonorgestrel, una hormona sintética. Las presentaciones de este medicamento son dos: puede ser un solo comprimido de 1,50 g, pero también pueden ser dos comprimidos de 0,75 cada uno.



Es esencial entender que no se trata de una pastilla abortiva, dado que no sirve una vez implantado el embrión en el útero. La toma de este medicamento tiene dos acciones puntuales: por un lado, retrasa la ovulación; por otro, dificulta el movimiento de los espermatozoides.



¿Cuáles son los riesgos?



Es importante saber que se trata de una medicación que acarrea ciertos riesgos, dado que no es adecuada para todas las mujere ni tampoco en todos los momentos. En caso de ser alérgica a alguno de los componentes de la pastilla se debe evitar la toma, dado que el cuerpo puede tener una reacción y se puede poner en riesgo la salud.



Asimismo, en caso de estar tomando otra medicación es importante consultar con un especialista por una posible interferencia entre los efectos de ambos medicamentos. No sucede con todos los fármacos, pero cerciorarse de que es seguro tomar el anticonceptivo de emergencia es fundamental para cuidar la salud.



A las mujeres que están amamantando tampoco se les recomienda tomar este medicamento, dado que el bebé absorbe todas las sustancias que toma la madre y puede resultar perjudicial para él.



¿Tiene efectos secundarios?



Si, la "pastilla del día después" puede tener una serie de efectos adversos, que suelen durar unos días y luego se van. Es frecuente que después de haberla tomado la mujer sienta náuseas o vómitos, mareos, fatiga, dolor de cabeza, sensibilidad en las mamas, sangrado entre períodos menstruales o sangrado menstrual más abundante, y dolor o calambres en la parte baja del abdomen.



El retraso del ciclo menstrual también es una de los efectos secundarios probables de esta pastilla. Es frecuente que se atrase hasta una semana, incluso diez días, pero no más que ese tiempo. En caso de que hayan transcurrido más de cuatro semanas de haber tomado la pastilla y el sangrado menstrual no haya aparecido, es importante consultar con un especialista o hacer una prueba de embarazo.



Tal como se mencionó, los síntomas no deben durar más de algunos días después de la toma de la pastilla. En caso de que se extiendan por más tiempo o simplemente generen preocupación, es esencial que la mujer se acerque a un centro de salud. Allí podrán brindarle atención, estudiar si su estado de salud se encuentra bien y hacer algún tratamiento en caso de ser necesario.



¿Cómo tomarla adecuadamente?



La pastilla tiene mayor efectividad en las horas cercanas a la relación sexual. Esto significa que cuanto antes se tome más probabilidades de efectividad tendrá la mujer -si la pastilla se toma dentro de las primeras 12 horas se logran evitar hasta el 95% de los embarazos-. En general, se recomienda tomarla dentro de las 72 horas de la relación sexual, aunque lo ideal es que sea mucho antes. A partir de ese momento ya no se aconseja la toma de esta medicación.



Aunque muchas mujeres prefieren mantener la toma de esta pastilla bajo reserva, la realidad es que siempre se debe tomar con recomendación médica y con la posibilidad de que el especialista monitoree la evolución. El profesional sabrá qué hacer en la situación particular de cada mujer y sabrá explicarle cómo tomar la pastilla para una mayor efectividad.



En caso de que eso no suceda, es esencial seguir las instrucciones del prospecto que viene junto con la pastilla. A pesar de que no debería ser un medicamento de venta libre, lo cierto es que se puede conseguir.



Por el efecto de la pastilla o por los nervios que les produce la situación es posible que algunas chicas o mujeres vomiten. Si eso sucede dentro de las dos horas de haber tomado la pastilla, es necesario ir al médico -sea haya ido originalmente o no- para que determine qué hacer.



Además, es importante tener en cuenta que para tener relaciones sexuales se debe usar cualquier método anticonceptivo, puesto que esta pastilla no protege de futuros embarazos.



Otro punto a tener en cuenta es que la "pastilla del día después" no protege al cuerpo de ninguna enfermedad de transmisión sexual, un punto fundamental al que no siempre se le presta atención. Esto significa que en caso de que la pareja sexual tenga una patología de estas características, es probable que a partir de la relación la mujer también la tenga.



En casos de violaciones, independientemente de si la persona es mayor o menor de edad, se aplica un protocolo que indica dar anticoncepción de emergencia y realizar todo tipo de pruebas sobre el cuerpo de la paciente, de modo que se pueda asegurar que está saludable o, caso contrario, ofrecerle el tratamiento más adecuado.



Si la mujer no fue violada pero tuvo relaciones sexuales sin protección, también debería realizarse los estudios básicos para saber si tiene alguna infección, dado que la detección temprana siempre es una aliada de la salud.