¿Qué es la enfermedad de Lyme, la patología que padece Justin Bieber?

Transmitida principalmente por un tipo de garrapata, es una patología frecuente en Estados Unidos y el cantante acaba de contar que la contrajo

El cantante Justin Bieber, de 25 años, contó que padece la enfermedad de Lyme, una patología que puede ser severa si no se trata en forma temprana y adecuada. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de instagram, donde además aseguró que explicará con mayor detalle su situación en un documental que publicará a la brevedad en YouTube.







La enfermedad de Lyme es una patología transmitida por algunas bacterias, entre las que se destacan un tipo de garrapata, conocida como de patas negras o de los ciervos. Esa es la vía de contagio más frecuente en Estados Unidos, mientras que en Asia y Europa son otros los microorganismos que contagian la mayor cantidad de casos de Lyme.



Aunque cualquier persona se puede contagiar esta patología, lo cierto es que es más común en quienes viven o pasan mucho tiempo en zonas boscosas o cubiertas de vegetación, justamente porque las garrapatas se desarrollan allí con mayor facilidad. Es por eso que este grupo de personas debe tener mayor precaución al momento de hacer sus actividades diarias, es decir, tiene que protegerse de un potencial contacto con este insecto, puesto que podría llevar consigo el contagio de la enfermedad.



¿Cómo saber si uno mismo u otra persona padece Lyme?



Los signos y síntomas de esta patología pueden no ser siempre iguales, lo cual implica que pueden variar de paciente a paciente. Sin embargo, lo más frecuente es que se presenten en dos etapas bastante marcadas. Por un lado, las manifestaciones tempranas y, por otro, las más tardías.



El primer síntoma es una pequeña protuberancia roja, similar a una picadura de mosquito, que aparece en el lugar donde se produce la picadura de la garrapata o la remoción de la garrapata y se resuelve en unos días. Sin embargo, es frecuente que se confunda con una alergia o con el contacto con otro insecto y se ignore.



Ahora bien, unos días después de haber contraído la enfermedad la persona puede experimentar una serie de síntomas característicos.



Uno de ellos es la erupción en la piel o sarpullido, que se puede manifestar de tres a treinta días después de una picadura de garrapata infectada; puede aparecer un área roja en expansión que a veces se despeja en el centro, y forma un patrón de ojo de buey. La erupción en la piel o sarpullido (eritema migratorio) se expande lentamente durante días y puede extenderse alrededor de 30 centímetros de ancho. Por lo general, no produce picazón ni dolor, pero puede sentirse caliente al tacto.



El eritema migratorio es una de las características de la enfermedad de Lyme, aunque no todas las personas con enfermedad de Lyme desarrollan este sarpullido. A algunas personas les sale este sarpullido en más de un lugar en sus cuerpos.



En esta primera etapa también es común que el sarpullido esté acompañado de fiebre, escalofríos, fatiga, dolores corporales, dolor de cabeza, rigidez del cuello y ganglios linfáticos inflamados.



En la segunda etapa de evolución de la enfermedad hay otros síntomas que pueden afectar a la persona que contrajo Lyme. Sin embargo, a este período de desarrollo de la patología solo llegan aquellos pacientes que no comienzan el tratamiento o no lo siguen de forma adecuada.



En estos casos, en las semanas o meses siguientes puede aparecer una condición que se conoce como eritema migratorio, que implica que la erupción original se expanda a otras partes del cuerpo, así como dolor en las articulaciones -particularmente en las rodillas, aunque también puede afectar otras zonas del cuerpo-.



Además, puede ocasionar problemas neurológicos, dado que puede dar inflamación de las membranas que rodean el cerebro -meningitis-, parálisis temporal de un lado del rostro -parálisis de Bell-, entumecimiento o debilidad en las extremidades y movimiento muscular afectado.



También hay otros síntomas que pueden aparecer a partir del contagio de la enfermedad de Lyme, pero son menos frecuentes. Los problemas cardíacos -arritmias, por ejemplo-, la inflamación en los ojos y en el hígado y la fatiga severa, son algunas de las manifestaciones que se encuentran dentro de ese grupo.



Es importante saber en qué casos se debe consultar con un especialista y cuándo es una situación realmente urgente. La realidad es que solo una minoría de las picaduras de garrapatas provoca la enfermedad de Lyme. Cabe mencionar que cuanto más tiempo permanece adherida la garrapata a la piel, mayor es el riesgo de que la persona contraiga la enfermedad. Es improbable que se produzca la infección de Lyme si la garrapata ha estado adherida durante menos de 36 a 48 horas.