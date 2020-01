5 meses sin cobrar: PAMI debe a las farmacias prestaciones desde septiembre

Según la Confederación Farmacéutica Argentina, que representa a más de 6 mil farmacias, el Instituto debe las prestaciones realizadas a jubilados

Desde hace tiempo las farmacias de todo el país se encuentran en una situación de conflicto con PAMI por falta de pago de las prestaciones a jubilados. El problema no es una novedad, pero día a día se agrava la situación, sobre todo para las farmacias pequeñas, que constituyen alrededor del 95% de este tipo de negocios en el país.



Este jueves la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) difundió un comunicado en el que detalla la situación que viven actualmente las farmacias de todo el país, que no se ha modificado desde septiembre hasta el día de hoy.



Según COFA, desde el 1° de septiembre todas las prestaciones realizadas por las farmacias a los jubilados -gran parte de ellas con cobertura al 100%- se encuentran parcialmente impagas. Esta situación se agrava en el contexto inflacionario que vive actualmente la Argentina, donde los precios y los costos se modifican constantemente.



Para dimensionar esta situación es necesario entender cómo funciona el circuito de distribución y de compra de los medicamentos. La cadena se compone de laboratorios, droguerías y farmacias, que son el último eslabón antes de que llegue al público común. De esta manera, los laboratorios y las droguerías, que se encargan de su producción y distribución, y se aseguran cobrar por esos productos que comercializan. Sin embargo, las farmacias, como última entidad que recibe los medicamentos, paga por esos productos. Luego los venden y entre los particulares, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado les pagan el total que se invirtió originalmente.



Idealmente, el proceso se desarrolla de ese modo, siempre que cada una de las partes cumpla con su función. Ahora bien, el problema se presenta en la última parte de la cadena, cuando por diversos motivos las coberturas de salud no cumplen con la obligación de pagar o no lo hacen a tiempo.



Desde COFA aseguran que "en la última semana hemos mantenido gestiones ante las nuevas autoridades del Instituto a quienes le hemos expresado la aguda situación que atraviesan las farmacias y hemos sido informados del estado de cosas en el PAMI".



Además, afirman que actualmente "las farmacias hemos cobrado en el día de hoy el anticipo de la prestación según lo establece el Convenio, pero desde hace casi 60 días no cobraron los saldos de esas mismas prestaciones, lo cual hace que las farmacias pierdan su capital de trabajo y se encuentren en graves dificultades para hacer frente a los compromisos económicos" que deben afrontar.



Por último, en el comunicado solicitan a las autoridades el diseño de un programa de pago que permita salir del estado en el que se encuentran las farmacias.