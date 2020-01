Cuáles es el principal riesgo de los golpes de las peleas callejeras

Los golpes que puede recibir una persona en esta situación ponen en riesgo su salud y, en algunos casos, también su vida

La violencia que se vive en la sociedad actual es cada vez mayor. En este contexto, las peleas callejeras se han hecho moneda corriente y ya no generan sorpresa.



Sin embargo, en cada una de ellas hay un nivel de violencia que ha llegado a extremos difíciles de controlar. Las personas que forman parte de ese tipo de enfrentamientos se exponen a una serie de riesgos para su salud y también para su vida.



Los traumatismos de cráneo son la más potencialmente severa de las lesiones que puede sufrir una persona en esa situación.



Un traumatismo de cráneo es un golpe. En función de la intensidad y de las características de ese golpe es que serán los daños que sufrirá la persona y las secuelas que puedan provocarle.



Uno de los trastornos más severos es el hematoma extradural, que es la acumulación de sangre entre el hueso del cráneo y el cerebro por fuera de la membrana que lo recubre.



Los hematomas extradurales se producen por traumatismos de cráneo que generan una ruptura en una arteria de la duramadre -en general, la arteria meníngea media-, o bien, por una fractura del cráneo, que ocasiona un sangrado abundante.



Este hematoma es muy severo porque comienza a crecer rápidamente y comprime el cerebro. La localización, espesor del hematoma y especialmente la velocidad con la que éste se forma, determinarán la gravedad del cuadro.



Tras un traumatismo de cráneo puede haber una pérdida de la conciencia, la misma suele recuperarse en un período variable que puede ser de segundos a minutos. Aquel paciente que tras recuperar la conciencia vuelve a deteriorarse es altamente posible que tenga un hematoma extradural o, en menor medida, subdural. Aunque este "intervalo lúcido" puede no estar presente.



Es por eso que ante cualquier golpe en la cabeza se debe buscar atención médica rápidamente, dado que puede tener severas consecuencias en la salud. Además, tal como se mencionó, puede estar en riesgo su vida.



A partir de una tomografía será posible determinar si el paciente tiene o no esta lesión. En algunos casos, sobre todo ante la ausencia de un tomógrafo, se puede realizar una radiografía, pero este estudio no siempre es útil para diagnosticar hematomas cerebrales.



¿Qué se hace a partir del diagnóstico?



En caso de que el hematoma sea pequeño y asintomático se suele dejar en observación al paciente en una unidad de internación y se lo controlará cada 24 o 48 hs para descartar la progresión del trastorno.



En cambio, si se trata de un hematoma de mayor tamaño, que provoca síntomas, o que cumple con ambas cualidades, se debe evacuar mediante una cirugía. El pronóstico en estos casos varía, esencialmente, en función del tamaño del hematoma y del tiempo que haya pasado entre que se produjo y se evacuó.



Otro de las consecuencias que puede provocar un golpe en la cabeza es el hematoma subdural. En este caso, a diferencia del anterior, se ubica por debajo de la duramadre y se encuentra en contacto con el cerebro.



La mayoría de las veces ocurren como efecto de traumatismo de cráneo, aunque ocasionalmente pueden ocurrir por ruptura espontánea de un aneurisma o malformación arteriovenosa. Puede formarse rápidamente o en cuestión de horas, lo cual genera mucho edema en el cerebro.



Si el hematoma es pequeño suele producir síntomas menores como cefalea o vómitos. Sin embargo, cuando los hematomas alcanzan un volumen significativo, revisten de gravedad el cuadro, pudiendo generar deterioro del sensorio, coma, convulsiones, daño neurológico e incluso la muerte. En los casos avanzados la mortalidad es alta.