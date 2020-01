Argentina, en alerta epidemiológico: qué es el coronavirus y dónde está atacando

En el comunicado oficial el Ministerio de Salud informa que está realizando un seguimiento de la información epidemiológica brindada por la OMS

En China cada día aparecen más casos de lo que la Organización Mundial de la Salud y sanidad del propio país pudieron identificar como coronavirus. La situación se ha agravado a tal punto que dos ciudades decidieron suspender los festejos del Año nuevo chino.



Es por eso que este jueves Argentina emitió un alerta epidemiológico, con el objetivo de informar a la población acerca de la situación actual y hacer las recomendaciones que el Ministerio de Salud considera adecuadas.



El documento asegura que la evidencia actual sugiere que la transmisión de persona a persona es limitada. En particular, la transmisión de persona a persona ha sido documentada para otros tipos de coronavirus, por lo que las medidas de control tomadas anteriormente en dichos brotes pueden guiar interinamente la respuesta contra este nuevo tipo.



Es importante tener en cuenta que si bien se trata de un evento internacional relevante, según la información actual, el riesgo inmediato para la población argentina se considera bajo.



El Ministerio de Salud informó, además, que se encuentra realizando un seguimiento de la información epidemiológica brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los países afectados por la aparición del nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV. Hasta el momento, ha afectado a casi 450 personas y causado la muerte de 9 pacientes, la gran mayoría en China y solo siete en otros países.



Por último, Salud instó a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia y las recomendaciones a viajeros para prevenir posibles casos.



¿Cuáles son las recomendaciones para viajeros?



Todavía la OPS /OMS no recomiendan ninguna evaluación específica para este evento de los pasajeros en los puntos de entrada, ni restricciones sobre viajes o el comercio.



Sin embargo, recomienda promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio respiratoria aguda antes, durante, o después de un viaje internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados.



Además, aconsejan promover, entre los viajeros que arriban y salen del país, las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas durante los viajes, tal como toser en el pliegue del codo y la higiene de manos frecuente como acciones fundamentales



Por último, en particular para los viajeros con destino a la ciudad de Wuhan, se recomienda eviten el contacto tanto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas, o asistir a lugares con presencia de animales de granja o salvajes, vivos o muertos e o ingerir alimentos crudos.



¿Qué es el coronavirus y dónde está atacando?



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Un nuevo coronavirus (nCoV) es una nueva cepa que no se ha identificado previamente en humanos.



Se trata de un grupo de virus zoonóticos, es decir que se transmiten entre animales y personas. La OMS asegura que hay investigaciones que encontraron que el SARS-CoV se transmitió de gatos de civeta a humanos y el MERS-CoV de camellos dromedario a humanos.



Las manifestaciones de la infección con este virus incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, dificultad para respirar y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte.



Por la información que la OMS tiene hasta el momento, no recomienda ninguna restricción de viaje o comercio. Sin embargo, la institución alienta a los países a continuar con el fortalecimiento de su preparación para emergencias de salud de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.



De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 22 de enero de 2020, se notificaron 448 casos de infección por coronavirus 2019-nCoV confirmados por laboratorio, incluidos las nueve muertes. De los casos reportados, 441 eran de China: provincia de Hubei (375), Guangdong (26), Beijing (10), Shanghai (9), Chongqing (5), Zhejiang (5), Jiangxi (2), Tianjin (2), Sichuan (2), Hunan (1), Shandong (1), Yunnan (1), también en Taiwán (1) y Macao (1).



Cabe mencionar que solo se reportaron siete casos fuera de China: Tailandia (4), Japón (1), Corea del Sur (1) y los Estados Unidos (1).